Manchester City prépare un transfert historique à 150 millions d'euros

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Manchester City prépare un transfert historique à 150 millions d'euros
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Manchester City revient à la charge pour Elliot Anderson. Le milieu anglais pourrait battre le record du plus gros transfert de l'histoire de la Premier League.

Elliot Anderson pourrait bientôt entrer dans l'histoire du football anglais. À seulement 23 ans, le milieu de Nottingham Forest est au cœur d'un transfert estimé à 150 millions d'euros. Si cette somme est déboursée, il deviendra le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League.

Ce prix s'explique par la progression du jeune Anglais. Arrivé à Nottingham Forest il y a deux ans depuis Newcastle contre 41 millions d'euros, il s'est imposé comme titulaire. Ses performances lui ont ouvert les portes de la sélection anglaise et il dispute actuellement la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Manchester City le veut à tout prix

Selon le Daily Mail, Manchester City n'a pas abandonné le dossier. Le club d'Enzo Maresca (le nouveau coach de Jérémy Doku) prévoit de reprendre les discussions avec Nottingham Forest dans les prochaines heures.

Pour boucler l'affaire, les dirigeants mancuniens vont devoir sortir le grand jeu. Nottingham Forest a repoussé deux offres concrètes, dont la dernière grimpait à 139 millions d'euros. Le club exige un montant record pour lâcher sa pépite.

Bientôt un nouveau record en Premier League ?

Si c'est fait, le milieu de terrain passerait devant Alexander Isak (145 millions d'euros), vendu à Liverpool l'an passé, et devant son coéquipier de sélection Declan Rice (120 millions d'euros).

Bon contre la Croatie et muet face au Ghana

Étincelant face à la Croatie, le milieu de terrain a eu plus de mal à manœuvrer face au bloc bas du Ghana, lundi soir (0-0). Les Three Lions devront sceller leur qualification le 27 juin face au Panama. Pour le moment, l'Angleterre et le Ghana comptent tous les deux quatre points. La première place sera cruciale pour éviter une grosse nation dès les seizièmes de finale.

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