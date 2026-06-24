C'est officiel : Jelle Vossen rebondit en Challenger Pro League

Plus de 200 buts en Belgique et toujours l'envie de jouer. Jelle Vossen poursuivra sa carrière au Beerschot, qui lui offre un nouveau défi à 37 ans.

Treize ans après avoir atteint sa plus haute valeur marchande à Genk, Jelle Vossen poursuit sa carrière. L'attaquant de 37 ans s'est engagé avec le Beerschot pour une saison, avec une option pour une année supplémentaire. Le club l'a annoncé sur ses réseaux sociaux et on en parlait un peu plus tôt dans la journée.

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Jelle Vossen tekent voor één seizoen (met een optie op een extra seizoen) op het Kiel.



Lees meer: https://t.co/lSSCXnxvEI. #Vossen2027 pic.twitter.com/V2XMzN19gS — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) June 24, 2026

7,5 millions d'euros en 2013

Aujourd'hui estimé à 100.000 euros par le site Transfermarkt, le Limbourgeois est bien loin des 7,5 millions d'euros qui lui étaient attribués en 2013. Son âge n'a pas refroidi les dirigeants anversois. L'ancien attaquant de Genk et du Club de Bruges va continuer sa carrière en Challenger Pro League.

Ce choix s'explique par la présence sur le banc de Mo Messoudi. Le coach du Beerschot a déjà bossé avec le joueur par le passé, ce qui facilite les choses. Le Beerschot cherchait un tueur devant le but pour bousculer Arnold Vula et amener du caractère dans le groupe.

Relégué à un rôle secondaire la saison passée

Le joueur voulait retrouver du temps de jeu après une année compliquée. La saison dernière, il a dû se contenter de 17 petits matchs et a marqué deux buts. C'était trop peu pour lui et il ne voulait pas finir sa carrière en restant sur le banc de touche.



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200 buts en Belgique depuis le début de sa carrière

Vossen n'a plus le même statut qu'il y a quelques années, mais son parcours parle pour lui. Passé par Genk, le Club de Bruges, le Cercle de Bruges et Zulte Waregem, il a inscrit plus de 200 buts en Belgique. Peu d'attaquants encore actifs peuvent afficher un tel total de buts dans notre pays. Le Beerschot espère profiter de cette expérience dans sa quête de remontée.