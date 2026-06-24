Nicolas Raskin se rapproche d'un transfert après la Coupe du monde : un nouveau prétendant s'ajoute



Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp ! Nicolas Raskin vit son premier grand tournoi avec les Diables Rouges. Cet été pourrait également lui réserver un transfert vers la Serie A.



Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie