Nicolas Raskin se rapproche d'un transfert après la Coupe du monde : un nouveau prétendant s'ajoute

Scott Crabbé, journaliste football
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Nicolas Raskin se rapproche d'un transfert après la Coupe du monde : un nouveau prétendant s'ajoute
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Nicolas Raskin vit son premier grand tournoi avec les Diables Rouges. Cet été pourrait également lui réserver un transfert vers la Serie A.

Loïc Woos

L'Atalanta concurrencé par Bologne pour Nicolas Raskin

Joueur important durant les qualifications et révélation depuis l'arrivée de Rudi Garcia, Nicolas Raskin avait réalisé une bonne montée au jeu durant l'Égypte, mais n'a pas réussi à faire la différence contre l'Iran.

Il n'en demeure pas moins que le Diable Rouge est courtisé, et qu'il semble bel et bien se rapprocher d'un transfert après la Coupe du monde 2026. Selon le journaliste italien Nicolo Schira, Bologne entrerait en concurrence avec l'Atalanta pour signer l'ancien joueur du Standard, qui récupérerait au passage 20 % du transfert de son ancien milieu de terrain, parti pour les Glasgow Rangers en janvier 2023.

Loïc Woos

Un départ de Raskin, ce serait un petit pactole pour le Standard

L’intérêt de l’Atalanta Bergame semble bien sérieux pour Nicolas Raskin, qui pourrait donc changer d’air après la Coupe du monde 2026. Arrivé aux Rangers en janvier 2023, le milieu de terrain des Diables Rouges pourrait rapporter une belle petite somme à son ancien club, le Standard.

En effet, si le Matricule 16 n’était pas parvenu à négocier une indemnité très élevée (légèrement inférieure à deux millions d’euros) pour son "pitbull", il avait inclus un pourcentage à la revente de 20 %. Si Raskin, encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2028, était vendu pour, par exemple, 20 millions d’euros (un montant estimé, mais assez plausible), le Standard en récupérerait quatre dans l’opération. De quoi mettre du beurre dans les épinards à Sclessin.

Nicolas Raskin vit son premier grand tournoi avec les Diables Rouges. Cet été pourrait également lui réserver un transfert vers la Serie A.

En entrant en seconde mi-temps contre l'Égypte, Nicolas Raskin a rendu la comparaison assez difficile pour Amadou Onana, qui a vécu une entrée en matière assez décliate. Le milieu du terrain d'Aston Villa dispose encore évidemment d'un certain crédit, mais sent plus que jamais le souffle du Liégeois dans sa nuque.

Car depuis ses premières convocations sous Rudi Garcia, Raskin n'a cessé de gagner en importance dans l'équipe. Hier encore, son entrée a dynamisé la dernière demi-heure, peut-être même plus encore que celle de Romelu Lukaku, qui a poussé la défense égyptienne au but contre son camp 23 secondes après son entrée. Au-delà de ses récupérations incisives, Raskin a d'ailleurs adressé un centre parfait à Big Rom, qui a placé sa reprise de la tête au-dessus du but.

Nicolas Raskin vers un départ des Glasgow Rangers cet été ?

Ses prestations au four et au moulin chez les Diables et avec les Glasgow Rangers suscitent forcément des convoitises. Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, une piste sérieuse mène désormais Raskin à la Serie A.

L'Atalanta aurait en effet jeté son dévolu sur le Liégeois de 25 ans. Il pourrait ainsi retrouver Charles De Ketelaere, qu'il côtoie depuis plusieurs mois en sélection. L'ancien milieu de terrain du Standard pourrait permettre à la Dea d'entamer un nouveau chapitre. Le club va en effet changer d'entraîneur et se prépare à se reconstruire sous Maurizio Sarri.

Lire aussi… Un ex-Rouche pour en remplacer un autre à Vancouver ? "Je me tiens prêt"

L'ancien coach de Naples et Chelsea (entre autres) a reçu quelques garenties avant de signer et semble vouloir faire de Nicolas Raskin l'une des figures de proue de son milieu de terrain. Après avoir offert beaucoup de plaisir à Eden Hazard et Dries Mertens, l'entraîneur autrefois connu pour ses 60 cigarettes fumées par jour, bonifiera-t-il deux autres Diables ? Avec un contrat jusqu'en 2028, les Rangers restent toutefois en position de force pour décider du sort de leur joueur.

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