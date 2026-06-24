Quatre absents à l'entraînement des Diables Rouges, dont deux joueurs titulaires contre l'Iran

Les Diables Rouges se sont entraînés ce mardi à Seattle sans Brandon Mechele, Leandro Trossard et Jérémy Doku. Zeno Debast manquait également toujours à l’appel.

Brandon Mechele et Leandro Trossard ont bénéficié d'un repos accordé par le staff médical. Le défenseur du Club de Bruges s'était encore entraîné la veille du match contre l'Iran avec un bandage noir autour de son tendon d'Achille et est ménagé par précaution. Le joueur d'Arsenal n'a pas non plus participé à l'entraînement suite à un coup au mollet reçu lors de la rencontre face à l'Iran. Deux simples mesures de précuation donc.

Jérémy Doku était une nouvelle fois absent de l'entraînement. L'ailier avait été autorisé à se rendre temporairement à Londres pour assister à la naissance de son fils, Praise.

Il a désormais fait son retour au camp de base des Diables Rouges, comme l'a montré la fédération belge via une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux.

Zeno Debast était également absent. Le défenseur poursuit sa rééducation et continue de travailler individuellement.