Journée faste pour le Standard, qui annonce l'arrivée de l'une des révélations de D1 ACFF



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Suis Walfoot dès à présent sur Instagram! Après Bruny Nsimba, Laurens Goemaere et Dimitri Lavalée, le Standard pourrait s'offrir les services d'Antoine Mazure, l'une des révélations de la saison en D1 ACFF avec Habay-la-Neuve. L'attaquant français pourrait devenir le joueur d'expérience du SL16 FC.



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