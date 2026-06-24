De retour avec les Diables, où en est Jeremy Doku ? On fait le point

Jérémy Doku a évidemment été le sujet de conversation numéro un durant la semaine écoulée. L’ailier a fait son retour au camp de base hier soir (heure de Seattle) après avoir assisté à la naissance de son fils, Praise.

L’avion de Doku est arrivé avec trois heures de retard sur l’horaire prévu, mais il a été accompagné tout du long par le docteur Brecht De Coninck. À Londres, celui-ci a d’ailleurs dû partir en urgence à la recherche d’un petit cadeau pour le nouveau-né.

L’infection des voies respiratoires de Jeremy Doku continue toutefois d’inquiéter quelque peu. Il a repris aujourd’hui l’entraînement, de manière légère. La préparation n’est évidemment pas idéale, mais il est malgré tout sur un petit nuage à l’approche du match contre la Nouvelle-Zélande.

En plus des antibiotiques, il a également suivi une cure de cortisone pour combattre l’infection, et le traitement a bien fonctionné. Il reste cependant à voir comment il se sentira après l’entraînement et si le jetlag lié à ce bref aller-retour à Londres aura un impact.

Zeno Debast à fond dès vendredi ?

Le staff technique se montre prudent et il y a de grandes chances qu’il ne puisse pas débuter contre la Nouvelle-Zélande, mais qu’il puisse monter au jeu en seconde période.

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Quoi qu’il en soit, tout est mis en œuvre pour l’avoir à disposition lors du match décisif de la phase de groupes. Zeno Debast passera encore une IRM demain et, si elle est positive, il recevra le feu vert pour s’entraîner à pleine intensité. Il devrait alors être disponible pour le tour suivant.