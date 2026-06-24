Le gardien titulaire de Beveren s'en va et s’offre un nouveau défi

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Le gardien titulaire de Beveren s'en va et s’offre un nouveau défi
Photo: © photonews

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Gardien titulaire de Beveren la saison dernière, Beau Reus n'a pas prolongé son contrat au Freethiel et va s'offrir un nouveau défi. Le portier néerlandais de 24 ans aurait notamment reçu une offre concrète du Werder Brême, quinzième de Bundesliga la saison dernière.

C’est en écrasant la Challenger Pro League que le SK Beveren a retrouvé l’élite de notre football belge au terme de la saison dernière. Les pensionnaires ont terminé la saison avec une seule défaite en match officiel, contre le Standard en Coupe de Belgique, et n’ont donc rien perdu en championnat.

Le club de la région anversoise a su s’appuyer sur quelques joueurs d’expérience, mais aussi sur un gardien solide, Beau Reus, qui a fait le grand saut vers Beveren en 2022. "J'étais à l'AZ, mais je n'ai jamais eu le sentiment qu'on allait vraiment me donner ma chance. Ni qu'on avait confiance dans le fait que je pourrais un jour devenir gardien numéro 1", déclarait le Néerlandais dans les colonnes de Voetbal International, en mars.

Invaincu, Beau Reus a gardé sa cage inviolée durant quatorze rencontres la saison dernière et a concédé à peine plus de vingt buts en trente-deux apparitions, lui qui n'a pas manqué la moindre minute de Challenger Pro League, mais qui n'a pas joué en Coupe.

Une offre du Werder Brême pour le gardien de Beveren, Beau Reus

Des statistiques qui faisaient de lui l’un des gardiens les plus convoités de Belgique. Un intérêt renforcé par sa situation contractuelle, Beau Reus étant en fin d’engagement ce 30 juin 2026 et n’ayant pas prolongé pour s’offrir un nouveau défi. Des clubs comme Bruges, Anderlecht et La Gantoise l’auraient notamment suivi de près durant la fin de la saison dernière.


C’est cependant vers une nouvelle aventure à l’étranger que se dirige Beau Reus, selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad. Le portier de 24 ans aurait en effet reçu une offre concrète du Werder Brême, quinzième de Bundesliga la saison dernière. Il s’agirait là d’une belle progression pour lui.

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