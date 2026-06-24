📷 Voici le nouveau maillot domicile du Standard de Liège pour la saison 2026/2027

Le Standard de Liège a dévoilé ce mercredi matin son nouveau maillot domicle pour la saison 2026/2027.

Le club liégeois a fait preuve d’originalité en dévoilant son nouveau maillot, porté par plusieurs de ses propres employés. Ce dernier est évidemment rouge. Il dispose de fines rayures verticales qui apportent de la texture au maillot. Le col est agrémenté de liserés blancs, un détail repris également au niveau des manches.

L'équipementier est Macron, marque avec laquelle le Standard a paraphé un contrat jusqu'à la fin de la saison 2029-2030. "Nous sommes ravis de débuter cette collaboration avec une marque aussi emblématique que Macron. Leur enthousiasme à l’idée de travailler avec nous, leur écoute et leur capacité à proposer des modèles sur mesure, ainsi que la qualité de leurs produits, ont tout de suite fait la différence. Nous partageons les mêmes valeurs et la même passion pour le sport, ce qui rend ce partenariat naturel et prometteur", a déclaré Giacomo Angelini, CEO du club liégeois en juin 2025.

Le sponsor est à nouveau Circus Daily, qui a récemment prolongé son contrat avec le club liégeois jusqu'en 2030 également. Giacomo Angelini s'est exprimé sur la prolongation du contrat avec Circus Daily début juin : "La fidélité et l'engagement de Circus Daily à nos côtés sont une marque de confiance dont nous sommes particulièrement fiers. Cette prolongation ouvre un nouveau chapitre de notre collaboration et nous nous réjouissons de poursuivre ensemble cette aventure au service du Standard, de ses ambitions et de ses supporters."



"L'une des caractéristiques marquantes du nouveau maillot est l'utilisation du nouveau tissu Eco 3D Knit Jacquard de Macron," souligne le Standard. "Cette technique de fabrication innovante permet d'intégrer les motifs directement dans la structure du tissu, créant un effet tridimensionnel raffiné qui sublime l'esthétique et le toucher du vêtement. Plus précisément, le maillot est confectionné en Eco 3D Knit - Matrix, un tissu 100 % polyester recyclé, conçu pour offrir des performances, une durabilité et une élasticité naturelle exceptionnelles."

Le prix du maillot



Le maillot est disponible au prix de 90 euros pour les adultes et 75 euros pour les enfants. Le short est proposé à 40 euros pour les adultes et 35 euros pour les enfants, tandis que les chaussettes sont vendues 18 euros. Tous ces articles sont dès à présent disponibles dans la boutique officielle du Standard de Liège.