Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/06: Verkooijen - Vrancken - Mcdonnell

Redaction
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/06: Verkooijen - Vrancken - Mcdonnell
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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Verkooijen - Vrancken - Mcdonnell

Le Club de Bruges perd l’un de ses grands espoirs, qui rejoint l’Angleterre

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Diablotin évoluant aux Pays-Bas depuis ses huit ans, Nicolas Verkooijen prend la route de l’Allemagne et de Darmstadt, cinquième de deuxième division la saison dernière. Le jeune médian offensif espère rapidement y jouer un rôle important. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 23/06

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Suisse Suisse 4-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Canada Canada 6-0 Quatar Quatar
Mexique Mexique 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Etats-Unis Etats-Unis 2-0 Australie Australie
Ecosse Ecosse 0-1 Maroc Maroc
Brésil Brésil 3-0 Haïti Haïti
Turquie Turquie 0-1 Paraguay Paraguay
Pays-Bas Pays-Bas 5-1 Suède Suède
Allemagne Allemagne 2-1 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Equateur Equateur 0-0 Curacao Curacao
Tunisie Tunisie 0-4 Japon Japon
Espagne Espagne 4-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Belgique Belgique 0-0 Iran Iran
Uruguay Uruguay 2-2 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1-3 Egypte Egypte
Argentine Argentine 2-0 Autriche Autriche
France France 3-0 Iraq Iraq
Norvège Norvège 3-2 Sénégal Sénégal
Jordanie Jordanie 1-2 Algérie Algérie
Portugal Portugal 5-0 Ouzbékistan Ouzbékistan
Angleterre Angleterre 0-0 Ghana Ghana
Panama Panama 0-1 Croatie Croatie
Colombie Colombie 1-0 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
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