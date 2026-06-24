Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/06: Verkooijen - Vrancken - Mcdonnell
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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Verkooijen - Vrancken - Mcdonnell
Le Club de Bruges perd l’un de ses grands espoirs, qui rejoint l’Angleterre
Arrivé en janvier 2025, Grady McDonnell n'a pas réussi sa première aventure européenne, au Club de Bruges. Pourtant considéré comme un grand talent, l'international espoirs irlandais rejoint l'équipe réserve de Nottingham Forest. (Lire la suite)
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Anderlecht, Ligue 1, Bulgarie : les approches écartées par Wouter Vrancken pour signer en Écosse
Wouter Vrancken opte pour une aventure en Écosse. Notre compatriote s’engage avec le Heart of Midlothian, presque champion historique la saison dernière. L’ancien coach de Saint-Trond a repoussé les avances de plusieurs autres clubs intéressants. (Lire la suite)
C'est officiel : ce Diablotin quitte le PSV pour l’Allemagne
Diablotin évoluant aux Pays-Bas depuis ses huit ans, Nicolas Verkooijen prend la route de l’Allemagne et de Darmstadt, cinquième de deuxième division la saison dernière. Le jeune médian offensif espère rapidement y jouer un rôle important. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 23/06