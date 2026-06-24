Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/06: Verkooijen - Vrancken - Mcdonnell

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Verkooijen - Vrancken - Mcdonnell

Le Club de Bruges perd l’un de ses grands espoirs, qui rejoint l’Angleterre

Arrivé en janvier 2025, Grady McDonnell n'a pas réussi sa première aventure européenne, au Club de Bruges. Pourtant considéré comme un grand talent, l'international espoirs irlandais rejoint l'équipe réserve de Nottingham Forest. (Lire la suite)