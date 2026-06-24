Après Naples, déjà une autre destination pour Kevin De Bruyne ? Un club ambitieux passe à l'action

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat et Bjorn Vandenabeele
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Après Naples, déjà une autre destination pour Kevin De Bruyne ? Un club ambitieux passe à l'action
Photo: © photonews
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Galatasaray cherche l'après-Mertens et aurait trouvé un candidat de rêve. Selon la presse turque, Kevin De Bruyne figure parmi les pistes envisagées.

Avec le départ de Dries Mertens, Galatasaray doit tourner la page d'un joueur qui a marqué les dernières années du club. Les dirigeants stambouliotes sont à la recherche d'un profil capable d'apporter de la créativité, de l'expérience et du leadership au milieu de terrain.

Kevin De Bruyne fait partie des joueurs cités du côté de Galatasaray. D'après le média Ajansspor, le club turc se serait renseigné sur la situation du milieu belge.

Via des intermédiaires, des premiers contacts exploratoires auraient eu lieu. Pour le club d'Istanbul, l'arrivée de De Bruyne représenterait un énorme coup, à la fois sportif et commercial.

Toujours une star

Malgré ses 34 ans, De Bruyne est l'un des milieux de terrain les plus respectés de sa génération. Le Diable Rouge totalise 121 sélections et 37 buts avec la Belgique.

Après sa période légendaire à Manchester City, il a rejoint Naples à l'été 2025. Il lui reste un an de contrat. Sa valeur marchande est estimée à environ huit millions d'euros selon Transfermarkt.

La saison dernière, il a disputé dix-huit rencontres de Serie A et a inscrit cinq buts, auxquels s'ajoutent deux passes décisives. Des chiffres loin de ceux de ses plus belles années en Angleterre. De Bruyne est encore un joueur capable de faire basculer un match sur un geste ou une passe.

Naples bloque pour le moment

Naples n'a pas l'intention de brader De Bruyne, toujours sous contrat et très bien payé en Italie.

Pourtant, en Turquie, Galatasaray y croit. Selon la presse locale, le club stambouliote guette la moindre rupture entre Naples et le Belge pour sauter sur l'occasion, et n'hésitera pas à sortir le grand jeu pour le convaincre.

La MLS se penche aussi sur son cas

Galatasaray n’est pas le seul sur le coup. Aux États-Unis, New York City et Chicago bougent aussi leurs pions depuis des mois, décidés à ramener une star de ce calibre en MLS.

Mais Istanbul a un avantage : la Ligue des champions. Disputer la plus grande compétition européenne la saison prochaine pourrait faire pencher la balance.

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