Pourquoi la République Démocratique du Congo se passe-t-elle de Noah Sadiki ?

La RDC s'est inclinée contre la Colombie dans la nuit de mardi à mercredi (heure belge). Un match que n'a, une nouvelle fois, pas démarré Noah Sadiki.

C'était un sujet de débat brûlant ces derniers mois, à l'approche de la Coupe du Monde 2026 : les binationaux. De grands talents comme Kos Karetsas (Grèce), Rayane Bounida (Maroc) et Jorthy Mokio (RDC) ont décidé de déserter les rangs belges - et le choix de Mokio était probablement le plus choquant des trois. Le surdoué de l'Ajax Amsterdam avait en effet déjà été appelé par Rudi Garcia et reçu du temps de jeu avec les Diables Rouges.

Mais ce "cas Mokio" a été tellement mis en évidence qu'on oublierait presque que le Congo compte déjà un certain nombre de binationaux belges, dont certains auraient pu nous rendre de fiers services. On ne pense pas forcément à Mario Stroeykens et Matthieu Epolo, dont le choix en faveur des Léopards était logique au vu de la concurrence à leur poste.

Mais un garçon comme Joris Kayembe, s'il avait été considéré par Roberto Martinez à l'époque, aurait certainement, à un moment ou l'autre, empilé les caps avec la Belgique. N'oublions d'ailleurs pas qu'il en compte deux (en amical), et n'est devenu international congolais qu'en 2023, à 28 ans.

Quant à Noah Sadiki, s'il évolue à un poste très concurrentiel chez les Diables Rouges, ses prestations à Sunderland lui valent d'être suivi de très près par Chelse. Si l'on considère des garçons comme Mandela Keita, Albert Sambi Lokonga et même Roméo Lavia comme des candidats sérieux à une place dans le noyau, Sadiki aurait lui aussi mérité d'être cité - mais l'ex-Unioniste a rapidement fait son choix en faveur du Congo. C'est tout à son honneur.





Pourquoi Noah Sadiki n'est-il pas titulaire ?

Ce qui surprend toutefois dans cette entame de Coupe du Monde, c'est que les Belgo-Congolais semblent un petit peu snobés par Sébastien Desabre. Ni Kayembe, ni Sadiki, ni Bongonda n'ont débuté un match dans ce Mondial ; tous deux étaient des titulaires réguliers à la dernière CAN. Que Théo Bongonda, titulaire régulier auparavant, n'ait obtenu... aucune minute dans des matchs où la RDC avait désespérément besoin de créativité et d'explosivité devant est une grosse surprise.

Et que dire de l'absence de Noah Sadiki du onze de base ? Le médian de Sunderland fait partie des meilleurs milieux de terrain de Premier League dans son style... et se retrouve mis sur le banc par Edo Kayembe, milieu de Championship dont on se rappelle du niveau assez anonyme en D1A, Samuel Moutoussamy, joueur d'Atromitos en D1 grecque, et l'autre Belgo-Congolais N'galayel Mukau qui est en train de louper son tournoi.

Dans l'entourage du joueur, on a du mal à comprendre, même si les choix du sélectionneur restent souverains. Une chose est sûre : cette décision n'est pas liée à une quelconque méforme physique de Noah Sadiki. Aucune mésentente entre le sélectionneur et l'ancien de l'USG n'est à signaler. Et du côté des supporters, on réclame Sadiki à cors et à cris : le milieu de terrain de la République Démocratique du Congo est, de toute évidence, à un niveau insuffisant jusqu'à présent dans ce Mondial...