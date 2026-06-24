Pourquoi la République Démocratique du Congo se passe-t-elle de Noah Sadiki ?

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Pourquoi la République Démocratique du Congo se passe-t-elle de Noah Sadiki ?
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

La RDC s'est inclinée contre la Colombie dans la nuit de mardi à mercredi (heure belge). Un match que n'a, une nouvelle fois, pas démarré Noah Sadiki.

C'était un sujet de débat brûlant ces derniers mois, à l'approche de la Coupe du Monde 2026 : les binationaux. De grands talents comme Kos Karetsas (Grèce), Rayane Bounida (Maroc) et Jorthy Mokio (RDC) ont décidé de déserter les rangs belges - et le choix de Mokio était probablement le plus choquant des trois. Le surdoué de l'Ajax Amsterdam avait en effet déjà été appelé par Rudi Garcia et reçu du temps de jeu avec les Diables Rouges.

Mais ce "cas Mokio" a été tellement mis en évidence qu'on oublierait presque que le Congo compte déjà un certain nombre de binationaux belges, dont certains auraient pu nous rendre de fiers services. On ne pense pas forcément à Mario Stroeykens et Matthieu Epolo, dont le choix en faveur des Léopards était logique au vu de la concurrence à leur poste.

Mais un garçon comme Joris Kayembe, s'il avait été considéré par Roberto Martinez à l'époque, aurait certainement, à un moment ou l'autre, empilé les caps avec la Belgique. N'oublions d'ailleurs pas qu'il en compte deux (en amical), et n'est devenu international congolais qu'en 2023, à 28 ans. 

Quant à Noah Sadiki, s'il évolue à un poste très concurrentiel chez les Diables Rouges, ses prestations à Sunderland lui valent d'être suivi de très près par Chelse. Si l'on considère des garçons comme Mandela Keita, Albert Sambi Lokonga et même Roméo Lavia comme des candidats sérieux à une place dans le noyau, Sadiki aurait lui aussi mérité d'être cité - mais l'ex-Unioniste a rapidement fait son choix en faveur du Congo. C'est tout à son honneur.

Pourquoi Noah Sadiki n'est-il pas titulaire ? 

Ce qui surprend toutefois dans cette entame de Coupe du Monde, c'est que les Belgo-Congolais semblent un petit peu snobés par Sébastien Desabre. Ni Kayembe, ni Sadiki, ni Bongonda n'ont débuté un match dans ce Mondial ; tous deux étaient des titulaires réguliers à la dernière CAN. Que Théo Bongonda, titulaire régulier auparavant, n'ait obtenu... aucune minute dans des matchs où la RDC avait désespérément besoin de créativité et d'explosivité devant est une grosse surprise.

Et que dire de l'absence de Noah Sadiki du onze de base ? Le médian de Sunderland fait partie des meilleurs milieux de terrain de Premier League dans son style... et se retrouve mis sur le banc par Edo Kayembe, milieu de Championship dont on se rappelle du niveau assez anonyme en D1A, Samuel Moutoussamy, joueur d'Atromitos en D1 grecque, et l'autre Belgo-Congolais N'galayel Mukau qui est en train de louper son tournoi. 

Dans l'entourage du joueur, on a du mal à comprendre, même si les choix du sélectionneur restent souverains. Une chose est sûre : cette décision n'est pas liée à une quelconque méforme physique de Noah Sadiki. Aucune mésentente entre le sélectionneur et l'ancien de l'USG n'est à signaler. Et du côté des supporters, on réclame Sadiki à cors et à cris : le milieu de terrain de la République Démocratique du Congo est, de toute évidence, à un niveau insuffisant jusqu'à présent dans ce Mondial...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Rép. Dém. Congo

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/06: Raskin - Reus - Mazure-Hanus

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/06: Raskin - Reus - Mazure-Hanus

17:00
Nicolas Raskin se rapproche d'un transfert après la Coupe du monde : un nouveau prétendant s'ajoute

Nicolas Raskin se rapproche d'un transfert après la Coupe du monde : un nouveau prétendant s'ajoute

17:00
Le gardien titulaire de Beveren s'en va et s’offre un nouveau défi

Le gardien titulaire de Beveren s'en va et s’offre un nouveau défi

16:30
Dimitri Lavalée commente son retour au Standard : "Je souhaite aider le club de mon cœur"

Dimitri Lavalée commente son retour au Standard : "Je souhaite aider le club de mon cœur"

15:20
2
Les Diables éliminés dès vendredi ? "J'espère que non..."

Les Diables éliminés dès vendredi ? "J'espère que non..."

09:30
4
Journée faste pour le Standard, qui annonce l'arrivée de l'une des révélations de D1 ACFF

Journée faste pour le Standard, qui annonce l'arrivée de l'une des révélations de D1 ACFF

14:35
OFFICIEL : le Standard rapatrie Dimitri Lavalée

OFFICIEL : le Standard rapatrie Dimitri Lavalée

14:08
1
Quatre absents à l'entraînement des Diables Rouges, dont deux joueurs titulaires contre l'Iran

Quatre absents à l'entraînement des Diables Rouges, dont deux joueurs titulaires contre l'Iran

11:30
2
Parti pour 7 millions de l'Antwerp et de retour dans un grand club belge ?

Parti pour 7 millions de l'Antwerp et de retour dans un grand club belge ?

14:00
L'accord est proche : Jelle Vossen retrouve un club professionnel en Belgique

L'accord est proche : Jelle Vossen retrouve un club professionnel en Belgique

13:30
Pourquoi Sergio Conceiçao ne parle plus à Vitor Bruno, son ex-adjoint et nouvel entraîneur d'Anderlecht

Pourquoi Sergio Conceiçao ne parle plus à Vitor Bruno, son ex-adjoint et nouvel entraîneur d'Anderlecht

13:00
Yann Sommer en route vers le Club de Bruges ?

Yann Sommer en route vers le Club de Bruges ?

12:30
OFFICIEL : Isaac Mbenza rejoint un club étranger

OFFICIEL : Isaac Mbenza rejoint un club étranger

12:00
Retour au travail : Radja Nainggolan buteur avec le Patro en match de préparation

Retour au travail : Radja Nainggolan buteur avec le Patro en match de préparation

11:00
📷 Voici le nouveau maillot domicile du Standard de Liège pour la saison 2026/2027

📷 Voici le nouveau maillot domicile du Standard de Liège pour la saison 2026/2027

10:34
OFFICIEL : un jeune talent d'Anderlecht rejoint un club allemand

OFFICIEL : un jeune talent d'Anderlecht rejoint un club allemand

10:00
Un ancien joueur du KRC Genk offre la victoire à la Colombie face à la République démocratique du Congo

Un ancien joueur du KRC Genk offre la victoire à la Colombie face à la République démocratique du Congo

09:00
La Nouvelle-Zélande croit en l'exploit contre la Belgique : "Nous pouvons toujours écrire l'histoire"

La Nouvelle-Zélande croit en l'exploit contre la Belgique : "Nous pouvons toujours écrire l'histoire"

06:00
L'Angleterre tenue en échec par le Ghana : "C’est l’une des performances défensives les plus physiques"

L'Angleterre tenue en échec par le Ghana : "C’est l’une des performances défensives les plus physiques"

08:00
Un ex-Rouche pour en remplacer un autre à Vancouver ? "Je me tiens prêt"

Un ex-Rouche pour en remplacer un autre à Vancouver ? "Je me tiens prêt"

05:00
Qui est Vitor Bruno, l'adjoint attitré de Conceiçao qui doit relever le RSC Anderlecht ? Analyse

Qui est Vitor Bruno, l'adjoint attitré de Conceiçao qui doit relever le RSC Anderlecht ?

07:40
Le Club de Bruges perd l’un de ses grands espoirs, qui rejoint l’Angleterre

Le Club de Bruges perd l’un de ses grands espoirs, qui rejoint l’Angleterre

07:20
"Éviter" l'Argentine en 8e ou l'Espagne en quarts ? Commençons déjà par nous qualifier... Avis

"Éviter" l'Argentine en 8e ou l'Espagne en quarts ? Commençons déjà par nous qualifier...

19:40
Anderlecht, Ligue 1, Bulgarie : les approches écartées par Wouter Vrancken pour signer en Écosse

Anderlecht, Ligue 1, Bulgarie : les approches écartées par Wouter Vrancken pour signer en Écosse

07:00
C'est officiel : ce Diablotin quitte le PSV pour l’Allemagne

C'est officiel : ce Diablotin quitte le PSV pour l’Allemagne

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/06: Faes - Vrancken - Romero

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/06: Faes - Vrancken - Romero

23:40
Un prétendant se présente pour Wout Faes, mis sur le marché par Leicester

Un prétendant se présente pour Wout Faes, mis sur le marché par Leicester

23:40
Wouter Vrancken emmène deux Belges en Écosse

Wouter Vrancken emmène deux Belges en Écosse

23:20
1
Rudi Garcia doit jeter sa prudence par-dessus bord : ce changement est inévitable contre la Nouvelle-Zélande

Rudi Garcia doit jeter sa prudence par-dessus bord : ce changement est inévitable contre la Nouvelle-Zélande

20:40
6
"Ce n’est pas négociable" : la première mise en garde de Vítor Bruno au Sporting d'Anderlecht

"Ce n’est pas négociable" : la première mise en garde de Vítor Bruno au Sporting d'Anderlecht

23:00
Accord imminent : le Club de Bruges en passe de boucler une vente à cinq millions d’euros

Accord imminent : le Club de Bruges en passe de boucler une vente à cinq millions d’euros

22:20
Antoine Sibierski présente Vítor Bruno, nouvel entraîneur d'Anderlecht : "Du football attractif et dominant"

Antoine Sibierski présente Vítor Bruno, nouvel entraîneur d'Anderlecht : "Du football attractif et dominant"

21:30
C'est fait : le Sporting d'Anderlecht tient son nouvel entraîneur !

C'est fait : le Sporting d'Anderlecht tient son nouvel entraîneur !

20:22
Un défenseur belge rejoint le Hajduk Split et va retrouver l'Europa League

Un défenseur belge rejoint le Hajduk Split et va retrouver l'Europa League

20:00
Cet éphémère coéquipier de Thomas Müller prolonge son séjour à Saint-Trond

Cet éphémère coéquipier de Thomas Müller prolonge son séjour à Saint-Trond

19:00
LIVE Coupe du monde 23/06 : l'Angleterre accrochée par le Ghana

LIVE Coupe du monde 23/06 : l'Angleterre accrochée par le Ghana

00:07

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 2
République tchèque République tchèque 1-1 Afrique du Sud Afrique du Sud
Suisse Suisse 4-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Canada Canada 6-0 Quatar Quatar
Mexique Mexique 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Etats-Unis Etats-Unis 2-0 Australie Australie
Ecosse Ecosse 0-1 Maroc Maroc
Brésil Brésil 3-0 Haïti Haïti
Turquie Turquie 0-1 Paraguay Paraguay
Pays-Bas Pays-Bas 5-1 Suède Suède
Allemagne Allemagne 2-1 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Equateur Equateur 0-0 Curacao Curacao
Tunisie Tunisie 0-4 Japon Japon
Espagne Espagne 4-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Belgique Belgique 0-0 Iran Iran
Uruguay Uruguay 2-2 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1-3 Egypte Egypte
Argentine Argentine 2-0 Autriche Autriche
France France 3-0 Iraq Iraq
Norvège Norvège 3-2 Sénégal Sénégal
Jordanie Jordanie 1-2 Algérie Algérie
Portugal Portugal 5-0 Ouzbékistan Ouzbékistan
Angleterre Angleterre 0-0 Ghana Ghana
Panama Panama 0-1 Croatie Croatie
Colombie Colombie 1-0 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved