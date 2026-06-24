Incroyable : Ronaldinho sort de sa retraite à 46 ans et retrouve un club professionnel

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Incroyable : Ronaldinho sort de sa retraite à 46 ans et retrouve un club professionnel
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La nouvelle est surprenante, mais bien officielle : Ronaldinho sort de sa retraite et rejoint le club de Ravenne, en D3 italienne. Le club sera le premier à porter sa marque de vêtements, R10.

Onze années après sa dernière pige, du côté de Fluminense, la légende brésilienne Ronaldinho se prépare à rechausser les crampons. L'information est officielle, le vainqueur du Ballon d'Or 2005 retrouve un club professionnel.

Ronaldinho a en effet été présenté du côté de... Ravenne, en troisième division italienne. Un club où il veut inscrire "son dernier but en tant que professionnel", a déclaré le joueur de 46 ans dans le communiqué du club.

Ronaldinho veut marquer son dernier but professionnel

L'arrivée de "Ronnie" à Ravenne n'est pas si dénuée de sens, puisque le club deviendra le tout premier à porter la marque de vêtements "R10" fondée par le champion du monde 2002 avec le Brésil.

Ravenne appartient depuis 2024 à Ignazio Cipriani, entrepreneur dans l'hôtellerie et la restauration de luxe aux États-Unis. C'est d'ailleurs à Miami que l'annonce de la signature de Ronaldinho a été réalisée, en même temps que la présentation des maillots de la saison prochaine, qui porteront donc la marque du joueur.

"Il assistera à la présentation de l'équipe le 21 août. Il ne participera pas au stage d'entraînement, mais il jouera certainement au moins un match de championnat, voire plusieurs. On verra. Nous ne savons pas encore quand il jouera en championnat ; cela dépendra de plusieurs facteurs, mais ce sera assurément un match à domicile", a déclaré Ignazio Cipriani dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

Jouera-t-il plus d'un match en D3 italienne ?

"Mon objectif n'est cependant pas financier : le choix de Ronaldinho est un coup de cœur. Nous voulons transmettre notre passion pour ce sport et les couleurs de Ravenne aux jeunes de la région, conscients de l'écho international de cette nouvelle et du fait que notre équipe est désormais sur toutes les lèvres", a déclaré le propriétaire du club, très ambitieux sur l'avenir à moyen terme.

"Notre rêve est la Serie A, mais nous y travaillons sans raccourcis. Nous construisons un club d'avant-garde, notamment grâce à notre partenariat avec Black Duck, avec une approche moderne des données et de l'analyse. Nous avons aussi la chance de pouvoir compter sur un entraîneur légendaire comme Ariedo Braida, qui affiche un enthousiasme incroyable pour Ravenne", a conclu Ignazio Cipriani.

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