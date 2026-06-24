L'heure de Hans Vanaken ? Le triple Soulier d'Or est flatté qu'on le réclame autant

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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L'heure de Hans Vanaken ? Le triple Soulier d'Or est flatté qu'on le réclame autant
Photo: © photonews
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Verra-t-on Hans Vanaken débuter vendredi face à la Nouvelle-Zélande ? Tout porte à croire que oui. Mais le Brugeois restait très posé en conférence de presse.

Il n'y a parfois pas de lien de cause à effet à chercher, mais si un joueur est envoyé en conférence de presse dans les jours précédant une rencontre, cela peut vouloir dire qu'il aura un rôle important dans le match à venir.

Voir Hans Vanaken se présenter face aux journalistes à deux jours de Belgique - Nouvelle Zélande est donc un signe positif, qui s'ajoute au fait que tout le monde, presse comme supporters, espère le voir débuter.

Hans Vanaken titulaire vendredi ? 

"C'est toujours bien d'entendre dire ça, mais honnêtement, nous sommes ici en tant que groupe, donc j'essaie de me fermer à ça", déclare Vanaken avec un sourire. "C'est au staff d'analyser quelle serait la meilleure solution face à chaque adversaire. Même si c'est agréable d'être cette solution aux yeux des gens". 

Vanaken Hans
© photonews

Le triple Soulier d'Or a en tout cas toute la confiance et le respect du sélectionneur, qui en a fait un titulaire régulier durant les qualifications. Il n'a également pas vraiment le profil d'un joueur qui peut tout changer en montant au jeu.

"C'est différent", nuance Hans Vanaken. "C'est autre chose qu'à Bruges où je joue tout. Mais encore une fois, c'est au staff de décider de la façon dont il faut approcher chaque adversaire, quel entrejeu aligner : deux milieux de contrôle, un seul, un milieu très offensif...".

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Rudi Garcia a en tout cas discuté avec Vanaken, "comme avec tout le monde", pour expliquer ses choix et le rôle qu'il lui réserve dans ce Mondial. "Mais j'ai déjà plus joué ici qu'à la dernière Coupe du Monde", sourit le Brugeois. "En tant que joueur, tu n'as pas ça entre les mains, il n'y a rien d'autre à en dire. C'est à nous de tout donner pour montrer que nous méritons de jouer". 

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