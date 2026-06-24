OFFICIEL : un jeune talent d'Anderlecht rejoint un club allemand

Le RSC Anderlecht a trouvé une solution pour Ibrahim Kanaté. Le jeune ailier malien est prêté pour une saison au FC Kaiserslautern, en Allemagne, qui a également négocié une option d'achat.

Ibrahim Kanaté a été recruté par Anderlecht en janvier 2025 en provenance d'Afrique Football Elite, au Mali. Les Bruxellois voyaient en lui l'un des plus grands talents de sa génération après ses performances lors de la Coupe du monde U17, où il avait atteint les demi-finales avec le Mali. L'ailier gauche avait alors signé un contrat jusqu'en juin 2028.

Il est réputé pour sa vitesse, son explosivité et ses qualités en un contre un. Son profil correspondait parfaitement à la vision d'avenir d'Anderlecht, qui l'avait dans un premier temps intégré aux RSCA Futures.

La saison dernière, Kanaté a franchi plusieurs étapes importantes dans son développement. Le Malien a disputé 28 rencontres avec l'équipe première d'Anderlecht et a régulièrement montré l'étendue de son talent. En parallèle, il a continué à accumuler du temps de jeu avec les RSCA Futures.

Même s'il n'est pas encore parvenu à s'imposer comme titulaire, le staff technique est resté convaincu de son potentiel. Son contrat au Lotto Park court encore pour deux saisons.

Kaiserslautern, une nouvelle opportunité

Anderlecht a désormais choisi de le prêter au FC Kaiserslautern, club ambitieux de 2. Bundesliga. Le club allemand aura l'occasion de l'observer durant une saison complète et bénéficie également d'une option d'achat.





Pour le jeune attaquant, ce transfert représente une excellente opportunité de poursuivre sa progression dans un championnat réputé pour son intensité physique et offrant régulièrement leur chance aux jeunes joueurs.

La valeur marchande du joueur né en 2006 est actuellement estimée entre un et un million et demi d'euros. Compte tenu de son âge, de son expérience internationale avec les équipes de jeunes du Mali et de son potentiel, cette estimation pourrait encore fortement augmenter en cas de passage réussi en Allemagne.

Anderlecht espère ainsi que ce prêt constituera la dernière étape avant une véritable explosion au plus haut niveau, même si Kaiserslautern dispose bien entendu d'une option d'achat. Le montant de celle-ci n'a toutefois pas été communiqué.