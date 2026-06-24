OFFICIEL : un jeune talent d'Anderlecht rejoint un club allemand

OFFICIEL : un jeune talent d'Anderlecht rejoint un club allemand
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4354

Le RSC Anderlecht a trouvé une solution pour Ibrahim Kanaté. Le jeune ailier malien est prêté pour une saison au FC Kaiserslautern, en Allemagne, qui a également négocié une option d'achat.

Ibrahim Kanaté a été recruté par Anderlecht en janvier 2025 en provenance d'Afrique Football Elite, au Mali. Les Bruxellois voyaient en lui l'un des plus grands talents de sa génération après ses performances lors de la Coupe du monde U17, où il avait atteint les demi-finales avec le Mali. L'ailier gauche avait alors signé un contrat jusqu'en juin 2028.

Il est réputé pour sa vitesse, son explosivité et ses qualités en un contre un. Son profil correspondait parfaitement à la vision d'avenir d'Anderlecht, qui l'avait dans un premier temps intégré aux RSCA Futures.

La saison dernière, Kanaté a franchi plusieurs étapes importantes dans son développement. Le Malien a disputé 28 rencontres avec l'équipe première d'Anderlecht et a régulièrement montré l'étendue de son talent. En parallèle, il a continué à accumuler du temps de jeu avec les RSCA Futures.

Même s'il n'est pas encore parvenu à s'imposer comme titulaire, le staff technique est resté convaincu de son potentiel. Son contrat au Lotto Park court encore pour deux saisons.

Kaiserslautern, une nouvelle opportunité

Anderlecht a désormais choisi de le prêter au FC Kaiserslautern, club ambitieux de 2. Bundesliga. Le club allemand aura l'occasion de l'observer durant une saison complète et bénéficie également d'une option d'achat.

Pour le jeune attaquant, ce transfert représente une excellente opportunité de poursuivre sa progression dans un championnat réputé pour son intensité physique et offrant régulièrement leur chance aux jeunes joueurs.

La valeur marchande du joueur né en 2006 est actuellement estimée entre un et un million et demi d'euros. Compte tenu de son âge, de son expérience internationale avec les équipes de jeunes du Mali et de son potentiel, cette estimation pourrait encore fortement augmenter en cas de passage réussi en Allemagne.

Anderlecht espère ainsi que ce prêt constituera la dernière étape avant une véritable explosion au plus haut niveau, même si Kaiserslautern dispose bien entendu d'une option d'achat. Le montant de celle-ci n'a toutefois pas été communiqué.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Ibrahim Kanate

Plus de news

Qui est Vitor Bruno, l'adjoint attitré de Conceiçao qui doit relever le RSC Anderlecht ? Analyse

Qui est Vitor Bruno, l'adjoint attitré de Conceiçao qui doit relever le RSC Anderlecht ?

07:40
Quatre absents à l'entraînement des Diables Rouges, dont deux joueurs titulaires contre l'Iran

Quatre absents à l'entraînement des Diables Rouges, dont deux joueurs titulaires contre l'Iran

11:30
2
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/06: Kanate - Lavalée - Mcdonnell

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/06: Kanate - Lavalée - Mcdonnell

10:00
📷 Voici le nouveau maillot domicile du Standard de Liège pour la saison 2026/2027

📷 Voici le nouveau maillot domicile du Standard de Liège pour la saison 2026/2027

10:34
Retour au travail : Radja Nainggolan buteur avec le Patro en match de préparation

Retour au travail : Radja Nainggolan buteur avec le Patro en match de préparation

11:00
"Ce n’est pas négociable" : la première mise en garde de Vítor Bruno au Sporting d'Anderlecht

"Ce n’est pas négociable" : la première mise en garde de Vítor Bruno au Sporting d'Anderlecht

23:00
Les Diables éliminés dès vendredi ? "J'espère que non..."

Les Diables éliminés dès vendredi ? "J'espère que non..."

09:30
2
LIVE Coupe du monde 24/6 : les Diables Rouges acclament Jérémy Doku, Cristiano Ronaldo libéré après son doublé

LIVE Coupe du monde 24/6 : les Diables Rouges acclament Jérémy Doku, Cristiano Ronaldo libéré après son doublé

09:36
Un ancien joueur du KRC Genk offre la victoire à la Colombie face à la République démocratique du Congo

Un ancien joueur du KRC Genk offre la victoire à la Colombie face à la République démocratique du Congo

09:00
Il a fait ses adieux : un ancien de la maison va faire son retour au Standard

Il a fait ses adieux : un ancien de la maison va faire son retour au Standard

08:30
Anderlecht, Ligue 1, Bulgarie : les approches écartées par Wouter Vrancken pour signer en Écosse

Anderlecht, Ligue 1, Bulgarie : les approches écartées par Wouter Vrancken pour signer en Écosse

07:00
Antoine Sibierski présente Vítor Bruno, nouvel entraîneur d'Anderlecht : "Du football attractif et dominant"

Antoine Sibierski présente Vítor Bruno, nouvel entraîneur d'Anderlecht : "Du football attractif et dominant"

21:30
L'Angleterre tenue en échec par le Ghana : "C’est l’une des performances défensives les plus physiques"

L'Angleterre tenue en échec par le Ghana : "C’est l’une des performances défensives les plus physiques"

08:00
Le Club de Bruges perd l’un de ses grands espoirs, qui rejoint l’Angleterre

Le Club de Bruges perd l’un de ses grands espoirs, qui rejoint l’Angleterre

07:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/06: Faes - Vrancken - Romero

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/06: Faes - Vrancken - Romero

23:40
C'est officiel : ce Diablotin quitte le PSV pour l’Allemagne

C'est officiel : ce Diablotin quitte le PSV pour l’Allemagne

06:30
Wouter Vrancken emmène deux Belges en Écosse

Wouter Vrancken emmène deux Belges en Écosse

23:20
1
La Nouvelle-Zélande croit en l'exploit contre la Belgique : "Nous pouvons toujours écrire l'histoire"

La Nouvelle-Zélande croit en l'exploit contre la Belgique : "Nous pouvons toujours écrire l'histoire"

06:00
Un ex-Rouche pour en remplacer un autre à Vancouver ? "Je me tiens prêt"

Un ex-Rouche pour en remplacer un autre à Vancouver ? "Je me tiens prêt"

05:00
Un prétendant se présente pour Wout Faes, mis sur le marché par Leicester

Un prétendant se présente pour Wout Faes, mis sur le marché par Leicester

23:40
C'est fait : le Sporting d'Anderlecht tient son nouvel entraîneur !

C'est fait : le Sporting d'Anderlecht tient son nouvel entraîneur !

20:22
Accord imminent : le Club de Bruges en passe de boucler une vente à cinq millions d’euros

Accord imminent : le Club de Bruges en passe de boucler une vente à cinq millions d’euros

22:20
Rudi Garcia doit jeter sa prudence par-dessus bord : ce changement est inévitable contre la Nouvelle-Zélande

Rudi Garcia doit jeter sa prudence par-dessus bord : ce changement est inévitable contre la Nouvelle-Zélande

20:40
4
Un revenant à Anderlecht donne son avis sur l'avenir de Nathan De Cat

Un revenant à Anderlecht donne son avis sur l'avenir de Nathan De Cat

15:40
"Éviter" l'Argentine en 8e ou l'Espagne en quarts ? Commençons déjà par nous qualifier... Avis

"Éviter" l'Argentine en 8e ou l'Espagne en quarts ? Commençons déjà par nous qualifier...

19:40
Un défenseur belge rejoint le Hajduk Split et va retrouver l'Europa League

Un défenseur belge rejoint le Hajduk Split et va retrouver l'Europa League

20:00
Cet éphémère coéquipier de Thomas Müller prolonge son séjour à Saint-Trond

Cet éphémère coéquipier de Thomas Müller prolonge son séjour à Saint-Trond

19:00
Le Club de Bruges a trouvé un nouveau bras droit pour Ivan Leko

Le Club de Bruges a trouvé un nouveau bras droit pour Ivan Leko

18:22
Un adversaire des Diables rouges s'engage avec le Barça

Un adversaire des Diables rouges s'engage avec le Barça

18:30
LIVE Coupe du monde 23/06 : l'Angleterre accrochée par le Ghana

LIVE Coupe du monde 23/06 : l'Angleterre accrochée par le Ghana

00:07
📷 Officiel : OHL connaît son nouvel entraîneur et c'est un ancien Diable rouge

📷 Officiel : OHL connaît son nouvel entraîneur et c'est un ancien Diable rouge

17:00
Le retour de Jean Kindermans : pourquoi Anderlecht était prêt à tout pour le faire revenir à Neerpede

Le retour de Jean Kindermans : pourquoi Anderlecht était prêt à tout pour le faire revenir à Neerpede

23/06
2
Que fera Roberto Martinez ? Une majorité de Portugais ne veut plus de Ronaldo dans le onze

Que fera Roberto Martinez ? Une majorité de Portugais ne veut plus de Ronaldo dans le onze

16:20
Le Standard devrait renforcer son staff avec un visage bien connu

Le Standard devrait renforcer son staff avec un visage bien connu

15:00
4
Un ancien bourreau d'Anderlecht en vue pour Charleroi ?

Un ancien bourreau d'Anderlecht en vue pour Charleroi ?

14:00
Capitaine abandonné : un ancien cador de Pro League lâché par des cadres de sa sélection ?

Capitaine abandonné : un ancien cador de Pro League lâché par des cadres de sa sélection ?

14:30

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved