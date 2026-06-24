"Si on ne gagne pas, on n'a rien à faire au tour suivant" : Hein Vanhaezebrouck met en garde Rudi Garcia

Pas le choix pour les Diables Rouges samedi matin contre la Nouvelle-Zélande. Il faut gagner pour passer les poules et lancer leur Coupe du monde 2026.

En Belgique, tout le monde a son mot à dire et pendant un Mondial, on a onze millions de sélectionneurs. Autant dire que le sujet va continuer de faire parler les supporters et les consultants.

Hein Vanhaezebrouck, lui, milite pour une titularisation de Hans Vanaken contre la Nouvelle-Zélande. "La Nouvelle-Zélande a du gabarit et n'hésite pas à envoyer des ballons dans la surface. Ce sera à nouveau un point d'attention. Ils pratiquent un football direct, avec des transitions rapides et beaucoup de courses. Attention, sinon on se retrouve encore dans la galère."

"Les analyses sur les Diables Rouges vont exploser"

"Ils ne sont pas si faibles. Mais la Nouvelle-Zélande n'est pas un double rideau défensif. Elle joue ouvert, ce qui fait que je ne peux pas imaginer qu'on ne les batte pas. Mais si on ne gagne pas ce match, on n'a rien à faire au tour suivant", a déclaré Vanhaezebrouck sur Het Nieuwsblad.

Frank Raes, un journaliste flamand, met le doigt sur la plaie : "Les analyses vont exploser et chacun va trouver une solution. Il y a des centaines de podcasts et d'avis, et tout le monde a son idée", dit-il dans Frank & Franky.

Bye bye Garcia si ça tourne mal ?

"Rudi Garcia, j'en viens presque à avoir pitié de lui. Tout le monde a un avis. Le sien est décisif, mais pour combien de temps ? Si ça foire, alors ce sera bye bye Garcia. Après le tournoi, on fera le bilan, c'est raisonnable."





Franky Van der Elst a tenu à nuancer le débat. "Ce sera calme dans l'avion si on doit rentrer à la maison. Mais je veux ajouter ceci : on crie à chaque fois, mais pour nous c'est facile. Le sélectionneur doit décider et c'est bien plus difficile."