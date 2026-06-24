Vítor Bruno n’était pas la priorité : pourquoi Alfred Schreuder a-t-il coupé le contact avec Anderlecht ?

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Vítor Bruno n’était pas la priorité : pourquoi Alfred Schreuder a-t-il coupé le contact avec Anderlecht ?
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Nommé ce mardi soir, Vitor Bruno n’était pas la cible prioritaire d’Anderlecht, qui visait Alfred Schreuder depuis le mois de janvier. Mais le Néerlandais a soudainement coupé tout contact avec la direction bruxelloise.

Alfred Schreuder s’est bâti un CV impressionnant depuis le début de sa carrière d'entraîneur en 2009. Le Néerlandais de 53 ans a été l’adjoint de Julian Nagelsmann à Hoffenheim, puis a notamment fait partie du staff technique du FC Barcelone sous la houlette de Ronald Koeman.

En Belgique, il s’est fait un nom au Club de Bruges, où il a été promu au poste de T1 lorsque Philippe Clement est parti pour l’AS Monaco en janvier 2022. Un choix qui s’est avéré payant pour les Blauw & Zwart.

Le nom d’Alfred Schreuder revient souvent dans les bruits de couloir

Sous sa direction, le Club de Bruges a pratiqué un football séduisant et dominateur. Les Brugeois ont finalement décroché le titre national et Schreuder est devenu l’un des entraîneurs les plus appréciés des pelouses belges.

Ce passage de six mois réussi, après lequel il a pris la route de l’Ajax Amsterdam, puis de l’Arabie saoudite, a fait que son nom est depuis régulièrement revenu du côté des top clubs belges à la recherche d’un nouveau coach.

La première tentative d’Anderlecht a capoté en janvier

Qu’Anderlecht était également séduit par Alfred Schreuder n’est un secret pour personne. Lorsque les Bruxellois ont évalué leur avenir sportif au début de cette année, le Néerlandais a été clairement cité comme candidat possible.

Les Mauves ont mené des discussions sérieuses et voyaient en lui l’entraîneur idéal pour relancer le projet sportif. Mais les négociations n’ont toutefois jamais vraiment atteint une phase décisive.

À ce moment-là, Schreuder était toujours sous contrat avec l’Al-Diraiyah FC en Arabie saoudite. Le club ne voulait pas laisser partir son entraîneur, obligeant Anderlecht à explorer d’autres pistes. Bien que l’intérêt ait perduré, les discussions concrètes sont temporairement passées à l’arrière-plan.

Tout semblait ficelé cet été

Quelques mois plus tard, le dossier est revenu sur la table. Cette fois, une collaboration semblait bel et bien possible. Selon nos confrères néerlandais du Telegraaf, les deux parties étaient même proches d’un accord portant sur un contrat de trois saisons.

Du côté d’Anderlecht, on avait le sentiment que Schreuder allait enfin rejoindre Bruxelles. Son expérience, sa connaissance du football belge et sa solide réputation en faisaient un candidat particulièrement attractif pour un club voulant revenir sur le devant de la scène.

Mais au moment où l'opération entrait dans sa phase décisive, le Néerlandais a soudainement stoppé toute discussion. Alfred Schreuder a finalement décidé d’attendre un autre défi et a décliné l’offre venue du Lotto Park. Un nouveau coup dur pour Anderlecht.

Vítor Bruno, plan B devenu plan A

Après le retrait de Schreuder, Anderlecht a rapidement enchaîné. Le club s’est finalement tourné vers l’entraîneur portugais Vítor Bruno, qui a été officiellement présenté ce mardi soir. Pour Anderlecht, le dossier est donc désormais clos.

Pour Schreuder, l’avenir reste pour l’instant ouvert. Il travaille actuellement comme adjoint de Julian Nagelsmann avec la sélection allemande à la Coupe du monde, mais son nom ne manquera pas de réapparaître dès qu’un club se mettra en quête d’un nouveau coach.

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