Les Diables éliminés dès vendredi ? "J'espère que non..."

Les Diables Rouges peuvent prendre la porte ce vendredi en cas de mauvais résultat face à la Nouvelle-Zélande. Un scénario auquel ne veut pas penser Arthur Theate.

Arthur Theate était présent ce mardi en conférence de presse et a évoqué la suite du tournoi pour les Diables Rouges. Il a notamment évoque l'état d'esprit du groupe, qu'il assure positif : "Les conclusions de ce match ? Nous les avons tirées ensemble. Nous savons ce qui n'a pas été", affirme-t-il.

Pas question, donc, de penser au pire. "Non, nous n'imaginons pas un seul instant que le tournoi puisse être terminé", assure Theate. "Bien sûr, le football est imprévisible... mais j'espère bien que ce ne sera pas le cas. Ce serait très dommage, car ce groupe a les qualités pour faire bien mieux que ça".

Les Diables Rouges "doivent mettre le bleu de chauffe"

Le défenseur de l'Eintracht Francfort reste donc globalement positif. "Nous avons ce qu'il faut pour faire quelque chose de bien dans ce tournoi", estime Arthur Theate. "Si nous avons la pression ? Chacun d'entre nous joue sur les plus grandes scènes européennes. Bien sûr, une Coupe du Monde, c'est différent, mais je ne trouve pas qu'il y a de l'appréhension".

Une chose est sûre : les Diables n'aborderont pas ce dernier match la peur au ventre. "Aucun joueur n'aborde un match en se disant qu'il faut faire match nul", affirme Theate. "Je ne suis même pas sûr que le banc nous tiendra au courant du résultat. On doit juste mettre le bleu de chauffe".

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Une attitude qui sera nécessaire, car de son côté, la Nouvelle-Zélande n'a qu'un seul objectif : gagner, sans quoi elle sera éliminée. Une situation qui peut en réalité profiter à la Belgique...