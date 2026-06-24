Les Diables éliminés dès vendredi ? "J'espère que non..."

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
| Commentaire
Les Diables éliminés dès vendredi ? "J'espère que non..."
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2644

Les Diables Rouges peuvent prendre la porte ce vendredi en cas de mauvais résultat face à la Nouvelle-Zélande. Un scénario auquel ne veut pas penser Arthur Theate.

Arthur Theate était présent ce mardi en conférence de presse et a évoqué la suite du tournoi pour les Diables Rouges. Il a notamment évoque l'état d'esprit du groupe, qu'il assure positif : "Les conclusions de ce match ? Nous les avons tirées ensemble. Nous savons ce qui n'a pas été", affirme-t-il.

Pas question, donc, de penser au pire. "Non, nous n'imaginons pas un seul instant que le tournoi puisse être terminé", assure Theate. "Bien sûr, le football est imprévisible... mais j'espère bien que ce ne sera pas le cas. Ce serait très dommage, car ce groupe a les qualités pour faire bien mieux que ça".

Les Diables Rouges "doivent mettre le bleu de chauffe"

Le défenseur de l'Eintracht Francfort reste donc globalement positif. "Nous avons ce qu'il faut pour faire quelque chose de bien dans ce tournoi", estime Arthur Theate. "Si nous avons la pression ? Chacun d'entre nous joue sur les plus grandes scènes européennes. Bien sûr, une Coupe du Monde, c'est différent, mais je ne trouve pas qu'il y a de l'appréhension".

Une chose est sûre : les Diables n'aborderont pas ce dernier match la peur au ventre. "Aucun joueur n'aborde un match en se disant qu'il faut faire match nul", affirme Theate. "Je ne suis même pas sûr que le banc nous tiendra au courant du résultat. On doit juste mettre le bleu de chauffe".

Lire aussi… Un ex-Rouche pour en remplacer un autre à Vancouver ? "Je me tiens prêt"
 Une attitude qui sera nécessaire, car de son côté, la Nouvelle-Zélande n'a qu'un seul objectif : gagner, sans quoi elle sera éliminée. Une situation qui peut en réalité profiter à la Belgique... 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Arthur Theate

Plus de news

Un ex-Rouche pour en remplacer un autre à Vancouver ? "Je me tiens prêt"

Un ex-Rouche pour en remplacer un autre à Vancouver ? "Je me tiens prêt"

05:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/06: Kanate - Lavalée - Mcdonnell

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/06: Kanate - Lavalée - Mcdonnell

10:00
OFFICIEL : un jeune talent d'Anderlecht rejoint un club allemand

OFFICIEL : un jeune talent d'Anderlecht rejoint un club allemand

10:00
Un ancien joueur du KRC Genk offre la victoire à la Colombie face à la République démocratique du Congo

Un ancien joueur du KRC Genk offre la victoire à la Colombie face à la République démocratique du Congo

09:00
LIVE Coupe du monde 24/6 : les Diables Rouges acclament Jérémy Doku, Cristiano Ronaldo libéré après son doublé

LIVE Coupe du monde 24/6 : les Diables Rouges acclament Jérémy Doku, Cristiano Ronaldo libéré après son doublé

09:36
La Nouvelle-Zélande croit en l'exploit contre la Belgique : "Nous pouvons toujours écrire l'histoire"

La Nouvelle-Zélande croit en l'exploit contre la Belgique : "Nous pouvons toujours écrire l'histoire"

06:00
L'Angleterre tenue en échec par le Ghana : "C’est l’une des performances défensives les plus physiques"

L'Angleterre tenue en échec par le Ghana : "C’est l’une des performances défensives les plus physiques"

08:00
Il a fait ses adieux : un ancien de la maison va faire son retour au Standard

Il a fait ses adieux : un ancien de la maison va faire son retour au Standard

08:30
Qui est Vitor Bruno, l'adjoint attitré de Conceiçao qui doit relever le RSC Anderlecht ? Analyse

Qui est Vitor Bruno, l'adjoint attitré de Conceiçao qui doit relever le RSC Anderlecht ?

07:40
Le Club de Bruges perd l’un de ses grands espoirs, qui rejoint l’Angleterre

Le Club de Bruges perd l’un de ses grands espoirs, qui rejoint l’Angleterre

07:20
"Éviter" l'Argentine en 8e ou l'Espagne en quarts ? Commençons déjà par nous qualifier... Avis

"Éviter" l'Argentine en 8e ou l'Espagne en quarts ? Commençons déjà par nous qualifier...

19:40
Anderlecht, Ligue 1, Bulgarie : les approches écartées par Wouter Vrancken pour signer en Écosse

Anderlecht, Ligue 1, Bulgarie : les approches écartées par Wouter Vrancken pour signer en Écosse

07:00
C'est officiel : ce Diablotin quitte le PSV pour l’Allemagne

C'est officiel : ce Diablotin quitte le PSV pour l’Allemagne

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/06: Faes - Vrancken - Romero

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/06: Faes - Vrancken - Romero

23:40
Un prétendant se présente pour Wout Faes, mis sur le marché par Leicester

Un prétendant se présente pour Wout Faes, mis sur le marché par Leicester

23:40
Wouter Vrancken emmène deux Belges en Écosse

Wouter Vrancken emmène deux Belges en Écosse

23:20
1
Rudi Garcia doit jeter sa prudence par-dessus bord : ce changement est inévitable contre la Nouvelle-Zélande

Rudi Garcia doit jeter sa prudence par-dessus bord : ce changement est inévitable contre la Nouvelle-Zélande

20:40
3
"Ce n’est pas négociable" : la première mise en garde de Vítor Bruno au Sporting d'Anderlecht

"Ce n’est pas négociable" : la première mise en garde de Vítor Bruno au Sporting d'Anderlecht

23:00
Accord imminent : le Club de Bruges en passe de boucler une vente à cinq millions d’euros

Accord imminent : le Club de Bruges en passe de boucler une vente à cinq millions d’euros

22:20
Antoine Sibierski présente Vítor Bruno, nouvel entraîneur d'Anderlecht : "Du football attractif et dominant"

Antoine Sibierski présente Vítor Bruno, nouvel entraîneur d'Anderlecht : "Du football attractif et dominant"

21:30
C'est fait : le Sporting d'Anderlecht tient son nouvel entraîneur !

C'est fait : le Sporting d'Anderlecht tient son nouvel entraîneur !

20:22
Un défenseur belge rejoint le Hajduk Split et va retrouver l'Europa League

Un défenseur belge rejoint le Hajduk Split et va retrouver l'Europa League

20:00
Cet éphémère coéquipier de Thomas Müller prolonge son séjour à Saint-Trond

Cet éphémère coéquipier de Thomas Müller prolonge son séjour à Saint-Trond

19:00
LIVE Coupe du monde 23/06 : l'Angleterre accrochée par le Ghana

LIVE Coupe du monde 23/06 : l'Angleterre accrochée par le Ghana

00:07
Un adversaire des Diables rouges s'engage avec le Barça

Un adversaire des Diables rouges s'engage avec le Barça

18:30
Le Club de Bruges a trouvé un nouveau bras droit pour Ivan Leko

Le Club de Bruges a trouvé un nouveau bras droit pour Ivan Leko

18:22
Que fera Roberto Martinez ? Une majorité de Portugais ne veut plus de Ronaldo dans le onze

Que fera Roberto Martinez ? Une majorité de Portugais ne veut plus de Ronaldo dans le onze

16:20
📷 Officiel : OHL connaît son nouvel entraîneur et c'est un ancien Diable rouge

📷 Officiel : OHL connaît son nouvel entraîneur et c'est un ancien Diable rouge

17:00
Un revenant à Anderlecht donne son avis sur l'avenir de Nathan De Cat

Un revenant à Anderlecht donne son avis sur l'avenir de Nathan De Cat

15:40
Le Standard devrait renforcer son staff avec un visage bien connu

Le Standard devrait renforcer son staff avec un visage bien connu

15:00
4
Capitaine abandonné : un ancien cador de Pro League lâché par des cadres de sa sélection ?

Capitaine abandonné : un ancien cador de Pro League lâché par des cadres de sa sélection ?

14:30
Un ancien bourreau d'Anderlecht en vue pour Charleroi ?

Un ancien bourreau d'Anderlecht en vue pour Charleroi ?

14:00
Un excédentaire du Cercle de Bruges rejoint un club néerlandais entraîné par un ancien du Beerschot

Un excédentaire du Cercle de Bruges rejoint un club néerlandais entraîné par un ancien du Beerschot

13:30
Discussions en cours : Charleroi s’active pour le remplaçant d’Étienne Camara

Discussions en cours : Charleroi s’active pour le remplaçant d’Étienne Camara

13:00
Intérêt pour un ex-Rouche et un ancien Diablotin mis de côté par Cesc Fàbregas à Côme

Intérêt pour un ex-Rouche et un ancien Diablotin mis de côté par Cesc Fàbregas à Côme

12:40
Le retour de Jean Kindermans : pourquoi Anderlecht était prêt à tout pour le faire revenir à Neerpede

Le retour de Jean Kindermans : pourquoi Anderlecht était prêt à tout pour le faire revenir à Neerpede

12:00
2

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 2
République tchèque République tchèque 1-1 Afrique du Sud Afrique du Sud
Suisse Suisse 4-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Canada Canada 6-0 Quatar Quatar
Mexique Mexique 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Etats-Unis Etats-Unis 2-0 Australie Australie
Ecosse Ecosse 0-1 Maroc Maroc
Brésil Brésil 3-0 Haïti Haïti
Turquie Turquie 0-1 Paraguay Paraguay
Pays-Bas Pays-Bas 5-1 Suède Suède
Allemagne Allemagne 2-1 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Equateur Equateur 0-0 Curacao Curacao
Tunisie Tunisie 0-4 Japon Japon
Espagne Espagne 4-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Belgique Belgique 0-0 Iran Iran
Uruguay Uruguay 2-2 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1-3 Egypte Egypte
Argentine Argentine 2-0 Autriche Autriche
France France 3-0 Iraq Iraq
Norvège Norvège 3-2 Sénégal Sénégal
Jordanie Jordanie 1-2 Algérie Algérie
Portugal Portugal 5-0 Ouzbékistan Ouzbékistan
Angleterre Angleterre 0-0 Ghana Ghana
Panama Panama 0-1 Croatie Croatie
Colombie Colombie 1-0 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved