Retour au travail : Radja Nainggolan buteur avec le Patro en match de préparation

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Photo: © photonews
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Le Patro Eisden a déjà lancé sa préparation par une courte victoire face à Schoonbeek-Bilzen samedi. Radja Nainggolan a trouvé le chemin des filets lors de ce succès 1-2.

Les Koempels ont pris l'avantage grâce à Muanza avant que Radja Nainggolan ne double la mise. Malgré cela, l'écart avec Schoonbeek-Bilzen s'est révélé moins important que beaucoup ne l'avaient imaginé avant la rencontre.

La modeste équipe locale a affiché beaucoup d'engagement et a été récompensée par un but de Yildiz. La rencontre est ainsi restée indécise jusqu'au coup de sifflet final, malgré la différence de qualité entre les deux équipes. Pour le Patro, l'essentiel était surtout d'accumuler du rythme lors de ce premier match de préparation.

Les nouvelles recrues encore en phase d'adaptation

Avant la rencontre, l'attention se portait principalement sur les nouveaux visages de l'effectif. Sur les quatre recrues, seuls Seok-Ju Hong et Koen Van Langendonck ont disputé la rencontre. Les défenseurs Hasan Jahic et Lars Diets n'étaient pas encore prêts à jouer et sont restés sur la touche.

Seok-Ju Hong a montré quelques séquences intéressantes, sans toutefois réellement peser sur la rencontre. Le Sud-Coréen s'est montré volontaire, a souvent demandé le ballon et a beaucoup travaillé pour l'équipe. Il était néanmoins évident qu'il lui faudra encore du temps pour s'adapter pleinement au jeu du Patro.

Koen Van Langendonck est monté au jeu après la pause. Le gardien expérimenté a apporté de la sérénité et de l'expérience dans une rencontre parfois tendue. Lors d'une altercation entre joueurs des deux équipes, l'ancien portier des Kempenzonen a notamment démontré ses qualités de leader.

Stijn Stijnen lucide

Après la rencontre, Stijn Stijnen a refusé de tirer de grandes conclusions de ce premier match amical. Selon l'entraîneur, l'accent a surtout été mis ces derniers jours sur le travail physique et les séances d'entraînement.

"Nous n'avons derrière nous que trois jours d'entraînement, c'était là-dessus que se situait notre priorité", a-t-il déclaré au micro du Belang van Limburg. L'entraîneur considérait d'ailleurs cette rencontre avant tout comme une prolongation de la semaine de travail.

"Ce que je retiens ? Qu'il n'y a eu aucune blessure. Pour le reste, ce n'était rien de plus qu'une conclusion intéressante à cette première semaine de préparation," a-t-il conclu.

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