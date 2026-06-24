Un premier prétendant : un club italien se positionne pour Mario Stroeykens

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Un premier prétendant : un club italien se positionne pour Mario Stroeykens
Photo: © photonews
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Anderlecht est prêt à vendre Mario Stroeykens. Le milieu de 21 ans suscite l'intérêt d'un club italien et d'autres équipes suivent son dossier cet été.

Anderlecht doit trouver de l'argent et assez rapidement. Le club est prêt à vendre Mario Stroeykens cet été. Le milieu de 21 ans est lié au club jusqu’en 2028 et vaut 4,5 millions d'euros selon Transfermarkt. Après une saison plutôt calme (30 matchs, 1 but, 1 passe), un départ arrangerait tout le monde, autant le joueur que la direction.

Bientôt une belle offre de Serie A ?

D'après le célèbre journaliste italien Gianluigi Longari sur X (ex-Twitter), l'Italie lui fait à nouveau de l'œil. Parme, le club de Mandela Keita, le suit de très près. D'autres clubs européens s'intéressent à lui, même s'il n'y a pas encore d'offre officielle sur la table. Sa situation attire du monde, mais personne n'a encore fait le premier pas.

Pas de Mondial 2026 pour le joueur d'Anderlecht

Pourtant, la dynamique du joueur a pris un coup ces derniers temps. Stroeykens avait choisi de jouer pour la République démocratique du Congo fin 2025, mais il ne dispute pas la Coupe du monde 2026 qui se déroule actuellement aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le sélectionneur des Léopards avait décidé de se passer de lui pour ce grand tournoi, préférant s'appuyer sur des joueurs plus expérimentés.

Cette absence s'explique par les choix du staff technique. En mars dernier, Stroeykens n'avait pas été convoqué pour les barrages décisifs qui ont qualifié le pays. Au moment de donner la liste finale des 26 joueurs en mai, Sébastien Desabre a préféré jouer la carte de la stabilité en gardant son groupe habituel.

Privé de Coupe du monde, Stroeykens va pouvoir se concentrer à 100 % sur son avenir. Le feu vert est donné par sa direction, qui attend les premières offres. On en saura plus quand les premiers clubs feront des offres cet été.

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