La rouge de Ngoy, en partie de la faute de Vanaken ? "Je trouve que ma passe était bonne..."

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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La rouge de Ngoy, en partie de la faute de Vanaken ? "Je trouve que ma passe était bonne..."
Photo: © photonews
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Le carton rouge de Nathan Ngoy face à l’Iran a fait beaucoup parler. Après la rencontre, Thibaut Courtois a aussi, prudemment, pointé du doigt Hans Vanaken, auteur de la passe adressée à Ngoy.

Thibaut Courtois a ainsi estimé que Vanaken aurait dû lui remettre le ballon plus tôt, au lieu de jouer d’abord vers Ngoy, qui, lui non plus, n’avait en réalité pas d’autre choix que de servir Courtois. Au sein du staff technique, on a d’ailleurs donné raison à Courtois.

Nathan Ngoy a mal contrôlé la passe et a dû commettre une faute en tant que dernier homme, avec un verdict sans appel à la clé. Il a écopé d’un match de suspension et l’Union belge n’a pas fait appel, estimant la sanction juste.

"Ma passe vers Nathan Ngoy était assez bonne"

Vanaken a évidemment été interrogé sur cette phase. "Si je me sens un peu coupable ? Absolument pas ! J’ai trouvé ma passe assez bonne. Il s’est juste raté sur son contrôle", a expliqué Hans Vanaken avec calme. 

"Ensuite, il a une réaction logique en tant que défenseur. Mais dans le groupe, on n’a pointé personne du doigt. Si un attaquant fait ça, il ne se passe rien, mais si c’est un défenseur, c’est évidemment plus grave".

Lire aussi… L'heure de Hans Vanaken ? Le triple Soulier d'Or est flatté qu'on le réclame autant
Pas vraiment de débat ou de tensions sur ce sujet au sein du noyau : simplement une analyse différente de la phase entre Courtois et Vanaken, qui n'avait, il est vrai, pas donné un mauvais ballon. Mais c'est aussi une façon de protéger un peu un jeune comme Ngoy, quitte à ce que ce soit aux dépens d'un vétéran...

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