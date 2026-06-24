OFFICIEL : Isaac Mbenza rejoint un club étranger

Isaac Mbenza a trouvé un nouveau club. L'ancien joueur du Sporting de Charleroi a paraphé un contrat avec Al Yarmouk Club, au Koweït.

L'ailier droit était libre de tout contrat après avoir rompu son contrat avec le Sporting de Charleroi l'hiver dernier. Il avait quitté les Zèbres en toute fin de mercato pour rejoindre le club grec du Panetolikós FC, mais finalement, le transfert ne s'est pas finalisé.

"Le joueur professionnel Isaac Mbenza a été recruté pour évoluer au sein de l’équipe première de football", a sobrement écrit Al Yarmouk Club sur son compte Instagram pour annoncer la signature du joueur.

Les mots d'Isaac Mbenza après sa signature à Al Yarmouk Club

De son côté, Isaac Mbenza a pris la parole via une publication sur son compte Instagram : "New country. New challenge. Same ambition. Fier de rejoindre Yarmouk Club. Prêt pour ce nouveau chapitre de ma carrière. Dieu merci."

Isaac Mbenza a été obligé de s'entraîner de son côté

Le natif de Saint-Denis, de nationalité belge, s'est entraîné dans son coin ces derniers mois. Il n'a évidemment pas eu le choix, n'étant plus lié à aucun club. Il évoluera pour la deuxième fois de sa carrière sous les couleurs d'un club du Moyen-Orient, après avoir joué sous les couleurs du Qatar SC entre septembre 2021 et janvier 2022.





Le joueur de 30 ans était revenu en Belgique après cette aventure dans le Golfe en rejoignant le Sporting de Charleroi. Avec les Zèbres, il a disputé un total de 114 matchs pour huit buts inscrits et douze passes décisives délivrées.

Isaac Mbenza est aussi passé par le Standard de Liège

En Belgique, il a également évolué au Standard de Liège. Il y a porté les couleurs du club entre juillet 2016 et janvier 2017. Il a également été formé à Malines avant de rejoindre le centre de formation de Valenciennes. Isaac Mbenza a également évolué à Montpellier, Huddersfield et Amiens durant sa carrière.