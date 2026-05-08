La fin d'une ère : Frédéric Taquin quitte la RAAL !

Scott Crabbé, journaliste football
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La fin d'une ère : Frédéric Taquin quitte la RAAL !
Photo: © photonews

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Tremblement de terre à La Louvière : le club a annoncé le départ de Frédéric Taquin. C'est un fameux chapitre qui se tourne dans la région du centre.

C'est une fameuse bombe que la RAAL a lâchée aujourd'hui. Dans un communiqué officiel, les Loups ont annoncé le départ de Frédéric Taquin, qui dirigera sa toute dernière rencontre à la tête de l'équipe face au Cercle de Bruges.

Le communiqué le confirme : des choses se sont passées en coulisses. "Parfois, il y a des décisions qui dépassent le sportif. Aujourd’hui, c’est une page importante de l’histoire de la RAAL qui se tourne", peut-on lire.

Une dernière danse face au Cercle

Il faut dire que Frédéric Taquin restera à jamais associé à la renaissance de la RAAL, faisant monter l'équipe de la D3 Amateurs à la première division. "Neuf ans, ce ne sont pas que des saisons. Ce sont des souvenirs, des combats, des émotions partagées, et une reconstruction menée avec passion et détermination. Frédéric Taquin aura été bien plus qu’un entraîneur : un homme fort du projet, un acteur majeur de l’âme et de l’identité des Loups", écrivent les Louviérois.

Le club entend désormais passer à la nouvelle phase de son projet avec un autre staff : "Le football est fait de cycles et à la fin de cette saison, c’est un nouveau chapitre qui doit commencer à s’écrire. Cette décision, difficile et chargée d’émotion, marque un tournant dans l’évolution de la RAAL".

Le dernier match de la saison servira donc à lui dire au revoir, le remercier pour le chemin accompli, la passion transmise au quotidien et les moments vécus, au Tivoli puis à l'EASI Arena. Si les dernières semaines ont été plus compliquées, Frédéric Taquin restera à jamais un grand monsieur du club louviérois, riche de plus de 250 matchs officiels sur le banc des Loups. Après les départs au sein de la direction et du staff, l'été s'annonce comme un chantier à ciel ouvert.

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