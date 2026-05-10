Leandro Trossard marque peut-être le but du titre pour Arsenal, qui remporte un match capital

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Leandro Trossard marque peut-être le but du titre pour Arsenal, qui remporte un match capital
Photo: © photonews
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West Ham et Arsenal disputaient peut-être le match le plus important de la saison en Premier League ce dimanche. Les Hammers jouaient leur maintien, les Gunners leur première place.

C'était l'un des matchs les plus importants de la saison, et cela s'est ressenti : la tension était à son comble entre West Ham United et Arsenal ce dimanche après-midi. Les enjeux étaient énormes : en cas de victoire, West Ham sortait de la zone rouge et dépassait Tottenham. Arsenal, de son côté, devait gagner pour éviter que Manchester City puisse reprendre la tête.

On ne peut pas dire que les deux équipes se rendaient coup pour coup : Arsenal dominait West Ham à la mi-temps, sans avoir réussi à trouver la faille. Pire : après une énorme occasion pour Arsenal signée Calafiori (22e), la plus grosse alerte sera pour West Ham, Raya sauvant les meubles avant la pause. 

Leandro Trossard a libéré Arsenal... qui se fait très peur 

En seconde période, l'enjeu prend le pas sur le jeu et les occasions se font rares : Gabriel force Mavropanos à une intervention de justesse, Raya doit rester attentif sur plusieurs centres de Bowen. Le tournant du match est un face-à-face de Mateus Fernandes, perdu, devant David Raya (78e) : presque immédiatement, Arsenal punit West Ham.

En effet, quelques minutes plus tard, Odegaard centre en retrait et va chercher Leandro Trossard : le Diable Rouge transforme calmement et ouvre le score pour les Gunners (0-1, 83e). Un sixième but cette saison pour le Belge, et clairement le plus important de sa carrière londonienne. 


Cependant, le suspens restera complet : après une phase dangereuse mise en corner par la défense d'Arsenal, une phase confuse sur le corner qui suit voit Callum Wilson faire 1-1... mais la vidéo montre clairement une faute sur Raya. Le but est annulé, logiquement : Arsenal s'en sort de justesse et prend les trois points les plus importants de la saison. Les Gunners sont assurés de rester en tête de la Premier League un week-end de plus. 

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