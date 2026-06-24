Un ancien joueur du KRC Genk offre la victoire à la Colombie face à la République démocratique du Congo

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Un ancien joueur du KRC Genk offre la victoire à la Colombie face à la République démocratique du Congo
Photo: © photonews

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Deux rencontres étaient au programme cette nuit à la Coupe du monde : la Croatie a battu le Panama sur le plus petit des scores, tandis que la Colombie a fait de même face à la République démocratique du Congo.

Après leur défaite sur le score de 4-2 face à l'Angleterre, les Croates se devaient de s'imposer face au Panama. Et c'est ce qu'ils ont fait grâce à Ante Budimir. Le buteur d'Osasuna a repris le ballon du pied sur un centre de Josip Stanišić à la 54e minute de jeu.

Luka Modrić a honoré sa 200e sélection avec la Croatie. Il rejoint un cercle très fermé de joueurs bicentenaires derrière Lionel Messi (201) et Cristiano Ronaldo (230). Il a été célébré par ses coéquipiers après la rencontre. Titulaire dans ce match, l'ancien joueur du Real Madrid a été remplacé à la 81e minute de jeu après avoir réalisé une rencontre où il n'aura pas véritablement marqué les esprits.

La Colombie s'impose sur le plus petit des scores contre la République démocratique du Congo 

La République démocratique du Congo, de son côté, n'a pas enchaîné après son bon point pris face au Portugal lors de son premier match à la Coupe du monde 2026. Les hommes de Sébastien Desabre se sont inclinés contre la Colombie sur le plus petit des scores (1-0). Daniel Muñoz a inscrit le seul et unique but de la partie à la 76e minute de jeu et a offert la qualifcation pour les 1/16es de finale à son pays. L'ancien joueur du KRC Genk a placé une frappe à ras de sol depuis l'entrée de la surface de réparation, côté droit.

La République démocratique du Congo se devra désormais de s'imposer lors de son dernier match de groupe contre l'Ouzbékistan. Un succès qualifierait plus que probablement les Congolais pour les seizièmes de finale du Mondial. Cette rencontre se disputera ce dimanche à 1h30 au stade d'Atlanta. Avec une unité, la nation africaine est actuellement troisième du groupe K derrière les Ouzbeks.

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