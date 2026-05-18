"Un mental d'acier" : Diego Moreira revient sur la remontée complètement folle de Strasbourg contre Monaco

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Un mental d'acier" : Diego Moreira revient sur la remontée complètement folle de Strasbourg contre Monaco
Photo: © photonews

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Diego Moreira s'est exprimé en zone mixte ce dimanche après le succès de Strasbourg contre l'AS Monaco dans un match complètement dingue (5-4).

Assuré de terminer 8e, Strasbourg n'avait plus rien à jouer en Ligue 1 et pourtant le club alsacien a tout donné pour terminer la saison par une victoire. Menés 1-4, les Alsaciens se sont finalement imposés 5-4, notamment grâce à un but et un doublé de passes décisives de Diego Moreira.

Le Diable Rouge est ravi de pouvoir terminer la saison ainsi : "On est très contents de jouer le dernier match à la maison. On voulait offrir ça aux supporters avant de partir pour certains à la Coupe du monde, pour d’autres en vacances. Je pense qu’on a fait une très bonne deuxième mi-temps et on est très, très contents. Je pense que les supporters aussi."

"On a simplement joué au football et on a pris du plaisir. Je pense qu’on a lâché prise. À la mi-temps, le coach a trouvé les mots justes. Il a dit les bonnes choses", a-t-il souligné au micro d'ICI Alsace. "On a aussi rectifié quelques détails, notamment sur le pressing, et je pense que ça a posé beaucoup plus de difficultés à l’adversaire."

La force mentale de Strasbourg

C'est la mentalité strasbourgeoise qui a évidemment fait la différence, Diego Moreira et ses coéquipiers n'ont jamais rien lâché : "Après, c’est aussi une question de mentalité. On a déjà montré cette année qu’on était capables, qu’on avait un mental d’acier. On l’a encore prouvé aujourd’hui."

Strasbourg termine 8e derrière l'AS Monaco, 7e, et devant Lorient, 9e. Cette saison en Ligue 1, les hommes de Gary O'Neil ont remporté 15 matchs, partagé l'enjeu à huit reprises et perdu 11 fois. Les Alsaciens ont récolté un total de 53 points, soit un de moins que les Monégasques et huit de plus que les Lorientais.

Une longue saison s'est achevée pour Strasbourg, qui a été demi-finaliste de Coupe de France et de Ligue Conférence cette saison : "On a connu des hauts et de bas cette saison et aujourd'hui, on est content, c'est le dernier match et tout le monde a eu le sourire, c’est le plus important. Pour la plupart de l’effectif, c’était la première saison où on jouait tous les trois jours. C’était dur physiquement. On a eu un avant-goût de ce que c’est et on espère rejouer l’Europe le plus rapidement possible."

En terminant huitième, Strasbourg n'a en effet pas décroché de ticket pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. Les Strasbourgeois devront attendre la saison prochaine pour espérer décrocher un nouveau billet.

Lire aussi… "Ma mère était très émue parce qu'on sait d'où on vient" : Diego Moreira réagit à sa sélection pour le Mondial

Le bilan de Diego Moreira sur la saison 2025-2026 de son équipe

Quel bilan le joueur belge tire-t-il de cette saison avec Strasbourg ? "Si je dois faire le bilan de cette saison, je dirais que c’était une saison spéciale. On a eu un nouveau groupe, avec de nouveaux joueurs, avec tellement de qualité, tellement de cultures et de personnalités différentes. On a connu des hauts et des bas, mais on est restés soudés. On s’est battus. Malheureusement, on n’a pas atteint tous nos objectifs, mais on est fiers de nous. On est fiers d’avoir une équipe comme ça et d’avoir des supporters comme les nôtres."

Diego Moreira termine la saison avec un total de 42 matchs disputés avec Strasbourg. Il s'est montré décisif à 14 reprises : cinq buts et neuf assists.

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