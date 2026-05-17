Lommel s'offre un premier miracle contre Dender et rêve plus que jamais de la Pro League

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Lommel s'offre un premier miracle contre Dender et rêve plus que jamais de la Pro League

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Lommel a renversé Dender au bout du suspense samedi soir lors du match aller des barrages. Portés par plus de 6 000 supporters, les Limbourgeois se sont imposés 3-2 grâce à un but inscrit à la 96e minute.

L'enjeu est colossal pour le Lommel SK, privé de Jupiler Pro League depuis 23 ans. Pour ce choc face à Dender, plus de 6 000 fans s'étaient entassés dans les tribunes agrandies du stade Soeverein. Le public a poussé ses joueurs jusqu'au bout pour tenter de faire un premier pas vers la Jupiler Pro League.

Dender a mené à deux reprises

Lommel a multiplié les offensives, porté par une ambiance bouillante, mais sans réussir à faire sauter le verrou adverse. Dender a frappé contre le cours du jeu avant la pause grâce à une frappe précise de Desmond Acquah.

Au retour des vestiaires, Lommel a tenté de repartir de l'avant, mais Dender était plus solide et plus dangereux dans les transitions. Il a fallu attendre les changements opérés par le staff pour voir le match basculer. Zalan Vancsa a apporté beaucoup de vitesse sur son côté et a servi Ralf Seuntjens. L'attaquant néerlandais n'a laissé aucune chance au gardien avec une reprise puissante sous la barre.

Mohamed Berthe a redonné l'avantage à Dender sur une superbe frappe enroulée. Mais Lommel a refusé d'abandonner devant ses supporters. Quelques minutes plus tard, Seuntjens s'est élevé plus haut que tout le monde pour égaliser de la tête et relancer la rencontre.

Un but à la 96e

Lommel a tenté une dernière offensive dans le temps additionnel. Gallon a réalisé un énorme arrêt pour maintenir Dender en vie, mais le ballon est revenu dans les pieds de Vancsa. Le Hongrois a suivi jusqu'au bout et a propulsé le ballon au fond des filets à la 96e minute.

Grâce à ce succès 3-2 arraché au bout du suspense, Lommel prend un léger avantage avant le match retour à Dender samedi prochain.

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