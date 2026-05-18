Réaction "Pas concertés pour ça" : David Hubert amer après la plus lourde défaite de l'Union depuis son retour en D1A

Scott Crabbé depuis le Jan Breydelstadion
| Commentaire
"Pas concertés pour ça" : David Hubert amer après la plus lourde défaite de l'Union depuis son retour en D1A
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'Union Saint-Gilloise se réveille groggy par sa défaite 5-0 au Club de Bruges. David Hubert a tenté de mettre des mots sur ce score de forfait.

A la mi-temps déjà, le Club de Bruges pouvait se targuer d'avoir frappé très fort : jamais l'Union n'avait encore encaissé plus de deux buts sur la scène belge cette saison. Le total de la soirée est finalement monté à cinq. Trois jours après avoir remporté le premier trophée de sa jeune carrière d'entraîneur, David Hubert a dû se présenter en conférence de presse pour expliquer un score de forfait.

Depuis son retour en D1A, l'Union avait déjà encaissé un 4-0 à Malines et un 5-1 à l'Antwerp sous les ordres de Sébastien Pocognoli. Mais jamais elle n'avait perdu par cinq buts d'écart : "Ça fait très mal, je ne vais pas le nier. C’est surtout le score qui fait vraiment mal au moral. Le foot, c’est cruel. Le sport, c’est cruel. Quand on vise très haut, tu dois être prêt à être déçu à un certain moment. Ça a été le cas aujourd'hui, ça fait partie de l’apprentissage", explique-t-il encore abasourdi.

Les Saint-Gillois sont tombés sur un os

L'Union ne méritait sans doute pas ce score de forfait mais est tombé sur plus forte qu'elle : "Je crois que c’est surtout le score qui pour moi est démesuré sur base de toute la saison et même sur base de ce match ci. Les trois premiers buts tombent sur des transitions, ça fait quand même un gros coup de rentrer à 2-0 ou à 3-0 à la mi-temps. Ce n'est pas dans notre nature de concéder si facilement des buts. Notre vitesse d'exécution en première mi-temps n'était pas bonne et le Club a parfaitement puni nos erreurs"

La réaction attendue a eu lieu après la pause, en vain : "Quand vous êtes dans ce genre de situation à Bruges, vous avez deux options. Soit vous bétonnez pour limiter la casse, soit vous cherchez à revenir dans le match. Nous avons opté pour la seconde et sommes passés proches du 3-1. Nous avons eu des occasions mais le ballon ne voulait pas rentrer. Cela aurait pu changer la dynamique de cette deuxième mi-temps. Après, le quatrième et le cinquième buts en fin de match sont pour moi plutôt de l'anecdotique qu’une vraie référence par rapport à la différence entre ces deux équipes".

Lire aussi… Ivan Leko met les choses au clair : "Bart Verhaeghe ne met pas de couteau sous la gorge"
David Hubert ne l'a pas abordé lui-même, mais la question de la fatigue de son équipe trois jours après la finale de la Coupe lui a été posée : "Je pense que le responsable du calendrier devait avoir ses raisons. Mais encore une fois, on n’a pas été concertés par rapport à ça. Mais je n’ai pas envie non plus de me retrancher derrière ça comme excuse. En tant que staff et en tant que groupe, c’est quelque chose que tu n’as pas sous contrôle".
 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Union SG

Plus de news

Ivan Leko met les choses au clair : "Bart Verhaeghe ne met pas de couteau sous la gorge"

Ivan Leko met les choses au clair : "Bart Verhaeghe ne met pas de couteau sous la gorge"

09:00
"C'est le meilleur joueur avec lequel j'ai jamais joué" : Nicolò Tresoldi encense un coéquipier

"C'est le meilleur joueur avec lequel j'ai jamais joué" : Nicolò Tresoldi encense un coéquipier

08:00
Bruges savait très bien ce qu'il faisait : le pied de nez remarqué à l'Union durant les célébrations Réaction

Bruges savait très bien ce qu'il faisait : le pied de nez remarqué à l'Union durant les célébrations

07:20
1
Hugo Siquet décisif contre l'Union : "Même à 100%, ça aurait été difficile de suivre pour eux" Réaction

Hugo Siquet décisif contre l'Union : "Même à 100%, ça aurait été difficile de suivre pour eux"

22:45
"Je ne comprends pas avec sa cheville" : Hugo Vetlesen impressionné par Hans Vanaken

"Je ne comprends pas avec sa cheville" : Hugo Vetlesen impressionné par Hans Vanaken

22:30
3
Mac Allister et Biondic tentent de relever la tête, les pistons tirent la langue : les notes de l'Union Analyse

Mac Allister et Biondic tentent de relever la tête, les pistons tirent la langue : les notes de l'Union

21:15
L'Union forcée de s'incliner : "Nous avons joué contre la meilleure équipe de Belgique"

L'Union forcée de s'incliner : "Nous avons joué contre la meilleure équipe de Belgique"

21:30
17
Cinq buts, quatre points d'avance : Bruges enfonce l'Union dans la course au titre !

Cinq buts, quatre points d'avance : Bruges enfonce l'Union dans la course au titre !

20:31
🎥 Le but du titre ? Hans Vanaken nettoie la lucarne de l'Union Saint-Gilloise

🎥 Le but du titre ? Hans Vanaken nettoie la lucarne de l'Union Saint-Gilloise

20:00
3
La VAR aurait-elle dû intervenir ? Ross Sykes évite le carton rouge face au Club Bruges

La VAR aurait-elle dû intervenir ? Ross Sykes évite le carton rouge face au Club Bruges

19:30
2
🎥 En plus de délivrer deux assists, Yannick Carrasco inscrit un superbe but en Arabie saoudite

🎥 En plus de délivrer deux assists, Yannick Carrasco inscrit un superbe but en Arabie saoudite

07:40
OFFICIEL : Xabi Alonso a trouvé un nouveau défi en tant qu'entraîneur

OFFICIEL : Xabi Alonso a trouvé un nouveau défi en tant qu'entraîneur

07:00
🎥 Diego Moreira buteur et double passeur décisif avec Strasbourg dans un match complètement fou contre l'AS Monaco

🎥 Diego Moreira buteur et double passeur décisif avec Strasbourg dans un match complètement fou contre l'AS Monaco

23:02
1
Silence glacial au Lotto Park : le divorce est total entre Anderlecht et ses supporters

Silence glacial au Lotto Park : le divorce est total entre Anderlecht et ses supporters

21:45
Yannick Ferrera critique vivement l'arbitrage : "Je suis vraiment en colère"

Yannick Ferrera critique vivement l'arbitrage : "Je suis vraiment en colère"

22:00
Plusieurs clubs étrangers s'intéressent à un joueur important d'Anderlecht

Plusieurs clubs étrangers s'intéressent à un joueur important d'Anderlecht

21:00
🎥 Le Bayern Munich n'y a vu que du feu : Vincent Kompany et ses joueurs piégés par le rival de la ville

🎥 Le Bayern Munich n'y a vu que du feu : Vincent Kompany et ses joueurs piégés par le rival de la ville

19:05
Lommel s'offre un premier miracle contre Dender et rêve plus que jamais de la Pro League

Lommel s'offre un premier miracle contre Dender et rêve plus que jamais de la Pro League

18:35
Quel gardien pour Leko ? De nouvelles surprises pour Hubert ? Les compos probables de Bruges - Union

Quel gardien pour Leko ? De nouvelles surprises pour Hubert ? Les compos probables de Bruges - Union

10:20
Le KRC Genk commence à douter ? La réaction de Nicky Hayen intrigue

Le KRC Genk commence à douter ? La réaction de Nicky Hayen intrigue

18:04
À peine promu en Pro League, un club belge pourrait changer de propriétaire

À peine promu en Pro League, un club belge pourrait changer de propriétaire

17:50
Charleroi vainqueur des Playoffs à Sclessin ? Le scénario (impensable) qui ferait le bonheur des Zèbres

Charleroi vainqueur des Playoffs à Sclessin ? Le scénario (impensable) qui ferait le bonheur des Zèbres

17:20
1
🎥 Noah Fernandez, le phénomène du PSV, débloque son compteur d'un coup de canon

🎥 Noah Fernandez, le phénomène du PSV, débloque son compteur d'un coup de canon

17:40
1
Un match bien terne : les cotes d'Anderlecht après le partage contre Malines

Un match bien terne : les cotes d'Anderlecht après le partage contre Malines

16:20
Le record de Kevin De Bruyne est menacé : le coéquipier de Senne Lammens fait trembler la Premier League

Le record de Kevin De Bruyne est menacé : le coéquipier de Senne Lammens fait trembler la Premier League

17:00
Un Anderlecht apathique évite le pire face à Malines et préserve sa quatrième place par miracle

Un Anderlecht apathique évite le pire face à Malines et préserve sa quatrième place par miracle

15:30
Terrible coup dur pour Vincent Kompany et l'Allemagne

Terrible coup dur pour Vincent Kompany et l'Allemagne

16:40
Naples valide sa place en Ligue des champions : Kevin De Bruyne rassure avant le Mondial

Naples valide sa place en Ligue des champions : Kevin De Bruyne rassure avant le Mondial

16:00
Un septième coach pour Thibaut Courtois au Real Madrid ? Une ancienne figure du club se rapproche du banc

Un septième coach pour Thibaut Courtois au Real Madrid ? Une ancienne figure du club se rapproche du banc

15:30
La Mauves Army a de l'autodérision : "On saigne tellement des yeux qu'on ne sait plus écrire"

La Mauves Army a de l'autodérision : "On saigne tellement des yeux qu'on ne sait plus écrire"

14:00
🎥 Très bon entraîneur, mais aussi gros ambianceur ? Vincent Kompany fait le show pendant la fête du Bayern

🎥 Très bon entraîneur, mais aussi gros ambianceur ? Vincent Kompany fait le show pendant la fête du Bayern

14:30
"La passion a fini par mourir" : les ultras d'Anderlecht ont pris une décision radicale après la défaite en finale de Coupe de Belgique

"La passion a fini par mourir" : les ultras d'Anderlecht ont pris une décision radicale après la défaite en finale de Coupe de Belgique

13:30
Une affaire pour la Pro League ? Théo Bongonda quittera le Spartak Moscou cet été

Une affaire pour la Pro League ? Théo Bongonda quittera le Spartak Moscou cet été

13:00
Paul-José Mpoku invité en VIP par Anderlecht à la finale : l'ancien Rouche se justifie !

Paul-José Mpoku invité en VIP par Anderlecht à la finale : l'ancien Rouche se justifie !

12:30
1
"Chino" Huerta peut-il être le facteur X d'Anderlecht en cette fin de saison ? Interview

"Chino" Huerta peut-il être le facteur X d'Anderlecht en cette fin de saison ?

11:30
Après son échec à Charleroi, un ex-Zèbre offre le titre à son club et rêve de Coupe du Monde

Après son échec à Charleroi, un ex-Zèbre offre le titre à son club et rêve de Coupe du Monde

12:00

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 8
STVV STVV 1-1 La Gantoise La Gantoise
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Malines KV Malines
FC Bruges FC Bruges 5-0 Union SG Union SG

Play-offs 2

 Journée 8
OH Louvain OH Louvain 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved