"Pas concertés pour ça" : David Hubert amer après la plus lourde défaite de l'Union depuis son retour en D1A

L'Union Saint-Gilloise se réveille groggy par sa défaite 5-0 au Club de Bruges. David Hubert a tenté de mettre des mots sur ce score de forfait.

A la mi-temps déjà, le Club de Bruges pouvait se targuer d'avoir frappé très fort : jamais l'Union n'avait encore encaissé plus de deux buts sur la scène belge cette saison. Le total de la soirée est finalement monté à cinq. Trois jours après avoir remporté le premier trophée de sa jeune carrière d'entraîneur, David Hubert a dû se présenter en conférence de presse pour expliquer un score de forfait.

Depuis son retour en D1A, l'Union avait déjà encaissé un 4-0 à Malines et un 5-1 à l'Antwerp sous les ordres de Sébastien Pocognoli. Mais jamais elle n'avait perdu par cinq buts d'écart : "Ça fait très mal, je ne vais pas le nier. C’est surtout le score qui fait vraiment mal au moral. Le foot, c’est cruel. Le sport, c’est cruel. Quand on vise très haut, tu dois être prêt à être déçu à un certain moment. Ça a été le cas aujourd'hui, ça fait partie de l’apprentissage", explique-t-il encore abasourdi.

Les Saint-Gillois sont tombés sur un os

L'Union ne méritait sans doute pas ce score de forfait mais est tombé sur plus forte qu'elle : "Je crois que c’est surtout le score qui pour moi est démesuré sur base de toute la saison et même sur base de ce match ci. Les trois premiers buts tombent sur des transitions, ça fait quand même un gros coup de rentrer à 2-0 ou à 3-0 à la mi-temps. Ce n'est pas dans notre nature de concéder si facilement des buts. Notre vitesse d'exécution en première mi-temps n'était pas bonne et le Club a parfaitement puni nos erreurs"

La réaction attendue a eu lieu après la pause, en vain : "Quand vous êtes dans ce genre de situation à Bruges, vous avez deux options. Soit vous bétonnez pour limiter la casse, soit vous cherchez à revenir dans le match. Nous avons opté pour la seconde et sommes passés proches du 3-1. Nous avons eu des occasions mais le ballon ne voulait pas rentrer. Cela aurait pu changer la dynamique de cette deuxième mi-temps. Après, le quatrième et le cinquième buts en fin de match sont pour moi plutôt de l'anecdotique qu’une vraie référence par rapport à la différence entre ces deux équipes".

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David Hubert ne l'a pas abordé lui-même, mais la question de la fatigue de son équipe trois jours après la finale de la Coupe lui a été posée : "Je pense que le responsable du calendrier devait avoir ses raisons. Mais encore une fois, on n’a pas été concertés par rapport à ça. Mais je n’ai pas envie non plus de me retrancher derrière ça comme excuse. En tant que staff et en tant que groupe, c’est quelque chose que tu n’as pas sous contrôle".

