Ivan Leko met les choses au clair : "Bart Verhaeghe ne met pas de couteau sous la gorge"

Ivan Leko a réagi après la large victoire du Club Bruges face à Union Saint-Gilloise (5-0) aux rumeurs autour de la pression exercée par le président Bart Verhaeghe sur lui.

Ces dernières semaines, les critiques ont plu à l’encontre d’Ivan Leko. Certains estimaient qu’il subissait une trop grande pression, notamment imposée par l’homme fort du club, Bart Verhaeghe. Il est d’ailleurs bien connu que ce dernier aime parfois se rendre dans le vestiaire avant, pendant ou après les matches.

Quelle est réellement l’influence de Bart Verhaeghe sur Ivan Leko ?

Après la victoire 5-0 du Club Bruges face à Union Saint-Gilloise, Ivan Leko a tenu à mettre les choses au clair au micro de DAZN.

"J’entends énormément de choses", a-t-il lancé avec fermeté. "Certains disent que Bart Verhaeghe vient dans le vestiaire pour donner des consignes tactiques. Évidemment que ce n’est pas le cas, même si beaucoup aiment le prétendre."

Ivan Leko se montre très clair

"Après le match, il est simplement venu nous féliciter dans le vestiaire. Il n’y a rien d’exceptionnel à cela. Bart Verhaeghe est très impliqué dans le club et il a énormément apporté au Club Bruges ces dernières années. Quand j’étais déjà ici il y a dix ans, il était exactement le même. Cela fait partie de sa personnalité et de sa manière de fonctionner."

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"La pression ? Il joue son rôle, et c’est tout à fait normal. Mais il ne met pas de couteau sous la gorge et ne menace pas en disant qu’il se passera quelque chose si nous ne gagnons pas… Non. J’ai lu tout cela moi aussi, mais ce n’est absolument pas la réalité", a conclu le T1 du Club Bruges.