"C'est le meilleur joueur avec lequel j'ai jamais joué" : Nicolò Tresoldi encense un coéquipier

Nicolò Tresoldi s'est évidemment montré satisfait après le succès 5-0 de Bruges contre l'Union Saint-Gilloise. Il ne s'attendait pas à un tel scénario.

Ces dernières années, les matchs entre le Club de Bruges et l’Union se sont presque toujours joués à un but d’écart, mais cette fois, le scénario a été totalement différent. Les Blauw en Zwart ont inscrit pas moins de cinq buts et font ainsi un très grand pas vers un 20e titre de champion.

En première période, le Club avait déjà marqué à trois reprises. En fin de rencontre, Chrístos Tzolis et Carolos Forbs ont encore enfoncé le clou. Le Club de Bruges a donc inscrit cinq buts face à son concurrent direct pour le titre.

"Personne ne s’attendait évidemment à ce qu’on gagne 5-0", a réagi Nicolo Tresoldi après la rencontre. "Nous étions simplement la meilleure équipe, même si nous avons peut-être marqué un ou deux buts de trop. Mais je m’en fiche", a souri l’Allemand.

Nicolò Tresoldi encense Hans Vanaken

"Nous devons encore gagner un match, nous n’avons encore rien entre les mains. Mais si nous jouons comme aujourd’hui, tout se passera bien", a estimé Tresoldi. L’Allemand n’a pas marqué, contrairement à Vanaken, auteur d’un doublé.

Lire aussi… Ivan Leko met les choses au clair : "Bart Verhaeghe ne met pas de couteau sous la gorge"›

"Hans, c’est Hans. Même à l’entraînement, il est incroyable. C’est le meilleur joueur avec lequel j’ai jamais joué, et les grands joueurs répondent présent dans les grands matchs."