OFFICIEL : Xabi Alonso a trouvé un nouveau défi en tant qu'entraîneur

Après le licenciement de Liam Rosenior, Chelsea n'est pas resté longtemps sans entraîneur. Les Blues ont annoncé ce dimanche matin que Xabi Alonso sera leur nouvel entraîneur principal.

"L’Espagnol prendra ses fonctions le 1er juillet 2026, après avoir signé un contrat de quatre ans à Stamford Bridge ", a communiqué le club anglais.

Xabi Alonso a été entraîneur du Bayer Leverkusen d’octobre 2022 jusqu’à la fin mai 2025. Il y a notamment réalisé une saison invaincue et a remporté la Bundesliga, la saison précédant l’arrivée de Vincent Kompany comme entraîneur du Bayern Munich. Cette année-là, Leverkusen avait perdu la finale de l’Europa League contre l’Atalanta.

Il est ensuite parti tenter l’aventure au Real Madrid, où les choses se sont moins bien passées que prévu. La question reste de savoir si Xabi Alonso en était réellement responsable. Il a été licencié en janvier de cette année, mais les histoires provenant du vestiaire madrilène semblent empirer de semaine en semaine.

Chelsea veut à nouveau jouer les premiers rôles

Il devra être l’homme qui replacera Chelsea sur le devant de la scène. Le grand club anglais n’occupe actuellement que la 10e place en Angleterre, ce qui ne correspond pas à son statut. Le nouvel entraîneur a déjà brièvement réagi à sa nomination.

"À travers mes discussions avec les propriétaires et la direction sportive, il apparaît clairement que nous partageons la même ambition. Nous voulons construire une équipe capable de rivaliser durablement au plus haut niveau et de se battre pour des trophées", a déclaré Xabi Alonso.





"Il y a énormément de talent dans cet effectif et ce club possède un potentiel immense. Ce sera un grand honneur pour moi de le diriger. Désormais, l’objectif est de travailler dur, de construire la bonne culture et de remporter des trophées."