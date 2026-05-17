La VAR aurait-elle dû intervenir ? Ross Sykes évite le carton rouge face au Club Bruges

Le Club de Bruges et l'Union SG s'affrontent ce dimanche soir dans un choc décisif pour le titre en Champions' Play-offs.

Après un bon quart d’heure de jeu lors du choc entre le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise, Ross Sykes est intervenu de manière très musclée sur Hugo Siquet. Sur le moment, l'action a fait réagir : le défenseur anglais touche le ballon avant d'emporter le joueur brugeois dans son intervention.

"Il joue le ballon dans un premier temps, mais il prend quand même la carte jaune pour l'intensité", a réagi le commentateur flamand Peter Vandenbempt sur DAZN. "Il est intervenu de façon très dure et dangereuse, je dois le dire." Avec ce carton jaune, Sykes manquera le prochain match contre La Gantoise.

Sykes s'en sort-il bien avec un jaune ?

Franky Van der Elst a immédiatement rebondi : "Il arrive pied en avant. On dirait qu'il ne touche pas le ballon et c'est au-dessus de la cheville. Je ne dis pas que la VAR doit intervenir, mais elle devrait au moins aller revoir l'action."

"C'était vraiment au-dessus de la cheville. Il y a faute et ça a dû faire mal. C'est ce qu'Ivan Leko indique à Kevin Van Damme. Mais il n'y a pas de check de la VAR."

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Le Club de Bruges a obtenu un coup franc sur l'action, sans intervention de la VAR pour sanctionner Sykes d'un carton rouge. Le défenseur de l'Union touche le ballon dans son intervention, même si les ralentis et certains angles laissent place au débat.