L'Union forcée de s'incliner : "Nous avons joué contre la meilleure équipe de Belgique"

Scott Crabbé depuis le Jan Breydelstadion
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L'Union forcée de s'incliner : "Nous avons joué contre la meilleure équipe de Belgique"
Photo: © photonews

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L'Union Saint-Gilloise fait grise mine après le 5-0 encaissé à Bruges. Kevin Mac Allister a pourtant sauvé l'honneur d'un but magnifique, mais même cette réduction du score s'est refusée aux Bruxellois.

Le football va très vite. Trois jours après avoir soulevé un trophée, l'Union repart avec cinq buts dans le buffet : "Nous avons joué contre la meilleure équipe de Belgique. Ils l'ont montré. Quand on leur laisse l'occasion de dérouler, ils ne se privent pas. Pourtant, nous n'avons pas mal commencé. Mais le magnifique but d'Hans Vanaken nous casse les jambes. Nous avons réagi mais avec moins de qualité pour exploiter nos moments", déplore Kevin Mac Allister à notre micro.

Un score très lourd pour des Unionistes pourtant si solides défensivement depuis des mois : "Ce n'est pas bon pour les chiffres, ça c'est clair. Mais à ce stade, je m'en fous un peu d'en concéder cinq. On poussait, on a montré un meilleur visage en seconde mi-temps, les deux derniers buts ne changent pas grand-chose. C'est difficile de perdre sur ce score malgré tout, un vrai jour de m*rde. Quand vous n'êtes pas dans un bon jour et que vous ne concrétisez pas vos occasions, vous pouvez vous attendre à ce genre de difficultés".

Les Unionistes avaient-ils les jambes lourdes après leurs prolongations de jeudi ? "La finale de la Coupe n'est pas une excuse. On veut toujours célébrer après un trophée, et on l'a fait, modérément. On savait ce qui nous attendait. Aucune excuse. On n'a juste pas été bons".

Mac Allister frustré

Avec quatre points de retard, la course au titre semble finie : "En général, Bruges ne perd que contre nous dans les Playoffs, cela a été le cas la saison dernière, pour l'instant ça a aussi été le cas cette année. C'était important d'avoir de bons résultats contre eux. On l'a fait à l'aller, pas ici. Je ne pense pas qu'ils vont encore perdre des points, mais on va se préparer pour les deux derniers matchs".

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Kevin Mac Allister pensait avoir sauvé l'honneur d'une splendide bicyclette lobée, mais son magnifique but a été annulé pour un hors-jeu d'un cheveu : "Cela aurait été le plus beau but de ma carrière. Je ne crois pas que j'en marquerai encore, des comme ça. Mes coéquipiers n'y croyaient pas, j'ai même entendu des applaudissements de la part des joueurs et du staff de Bruges. Je ne sais pas si c'était pour moi, mais si oui, merci à eux. Après mon but annulé pour un hors-jeu d'un millimètre contre Marseille, le VAR tue le football. Vu le score et le geste, ils auraient pu me le laisser, cela aurait fait quelque chose à montrer à mes petits-enfants".

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