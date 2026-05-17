🎥 Le but du titre ? Hans Vanaken nettoie la lucarne de l'Union Saint-Gilloise

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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🎥 Le but du titre ? Hans Vanaken nettoie la lucarne de l'Union Saint-Gilloise

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Grâce à un énorme but de Hans Vanaken, le Club de Bruges mène 3-0 contre l'Union SG à la pause et se rapproche du titre.

Le Club de Bruges a fait un pas gigantesque vers le titre suprême ce dimanche. Dans un Jan Breydel en fusion, les Brugeois ont pris le dessus sur l'Union Saint-Gilloise dans un duel qui ressemble à une finale pour le titre.

Un magnifique but

Et comme souvent dans les grands rendez-vous, Hans Vanaken a répondu présent. Le capitaine brugeois a ouvert le score avec une frappe exceptionnelle de l'extérieur de la surface qui est venue se loger dans la lucarne de Scherpen.

La finale de Coupe de Belgique dans les jambes pour l'Union

Ce but a changé l'atmosphère du match. L'Union, leader pendant une bonne partie des Champions' Play-offs, a progressivement perdu ses repères. Bruges, plus frais physiquement et plus agressif, a pris le contrôle de la rencontre. Les hommes d'Ivan Leko ont imposé un gros rythme et les Bruxellois avaient du mal à suivre. L'Union sortait d'une finale de Coupe de Belgique remportée 3-1 jeudi contre Anderlecht après 120 minutes très éprouvantes.

Trois zéro à la mi-temps

Le Club en a profité pour faire le break grâce à Seys. En face, l'Union donnait l’impression d'être à bout physiquement. Et puis Vanaken est revenu pour terminer le travail. Le capitaine a inscrit un deuxième but dans une ambiance incroyable. Bruges sent que le titre se rapproche à grands pas. À deux journées de la fin, Bruges a quatre points d'avance sur l'Union et tient son destin entre ses mains.

Lire aussi… Cinq buts, quatre points d'avance : Bruges enfonce l'Union dans la course au titre !

Au moment où ces lignes sont écrites, le Club de Bruges mène 3-0 à la pause. La semaine prochaine, les Brugeois auront l'occasion de devenir champions avant la dernière journée s'ils s’imposent contre Malines.

Ce serait un nouveau sacre pour le Club après celui remporté lors de la saison 2023-2024. Bruges donne l'impression d'être l'équipe la plus forte, la plus calme et la plus prête à aller chercher un nouveau championnat.

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