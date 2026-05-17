Silence glacial au Lotto Park : le divorce est total entre Anderlecht et ses supporters

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers depuis het Lotto Park
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Silence glacial au Lotto Park : le divorce est total entre Anderlecht et ses supporters
Photo: © photonews

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La rupture entre les joueurs d'Anderlecht et une partie des supporters est plus importante que jamais. Le Lotto Park sonnait creux et l'ambiance était inhabituellement froide contre Malines.

Le match nul 2-2 contre Malines ce dimanche après-midi n'a pas calmé la frustration des supporters d'Anderlecht. Le Lotto Park était loin d'afficher complet, alors que c'était presque automatique le cas il y a quelques mois. Les supporters attendent beaucoup plus de cette équipe.

L'entraîneur Jérémy Taravel a tenté, après la rencontre, de remettre l'accent sur l'aspect sportif. "Nous faisons une très bonne première mi-temps, mais nous ne tuons pas le match. Ça fait mal", a-t-il déclaré. "En seconde période, nous avions moins de dynamisme. Avant le match, je me demandais comment les joueurs allaient aborder cette rencontre, mais ils l'ont bien fait."

Taravel a expliqué comprendre la réaction des supporters. "Je comprends la situation des fans. Ça traîne depuis un moment. C'est difficile pour nous, mais je comprends leur frustration. Nous devons rester positifs, car nous conservons cette quatrième place. Elle est extrêmement importante pour l'avenir du club."

Les joueurs donnent raison aux supporters

Nathan De Cat a été clair : "Bien sûr que je comprends les supporters. Ils ont dû encaisser une nouvelle déception. Nous sommes des professionnels, on doit gérer ça. Et ils ont raison."

Lire aussi… Plusieurs clubs étrangers s'intéressent à un joueur important d'Anderlecht
Nathan Saliba a partagé cet avis. "Ne pas perdre, c'est positif, mais on doit faire mieux. Nous nous attendions à cette réaction des supporters et nous les comprenons."

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