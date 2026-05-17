🎥 Noah Fernandez, le phénomène du PSV, débloque son compteur d'un coup de canon

Noah Fernandez a franchi un cap important ce dimanche après-midi. Le jeune diablotin a débloqué son compteur avec le PSV grâce à une superbe frappe contre Twente.

Noah Fernandez n'oubliera jamais ce dimanche après-midi. Pour sa deuxième titularisation de suite avec l'équipe première du PSV, le jeune milieu belge de 18 ans a inscrit son premier but en professionnel. Et pas n'importe comment.

Un très beau premier but en professionnel

Fernandez a déclenché une magnifique frappe en dehors de la surface pour offrir le but du 2-1 à son équipe face à Twente. Son but a fait lever le stade, impressionné par son sang-froid. Le PSV a écrasé son adversaire 5-1 dans une rencontre maîtrisée par les champions des Pays-Bas.

Premier but de Noah Fernandez avec le psv 😍😍



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Depuis plusieurs mois, le club néerlandais parle énormément de lui en interne. Sa progression impressionne et le PSV est convaincu de tenir l'un des grands talents de son effectif. Cette saison, Fernandez a partagé son temps entre l'équipe U21 et le groupe professionnel.

Ces dernières semaines, Fernandez accumule de plus en plus de temps de jeu avec l'équipe première. Le jeune Belge vient d'enchaîner deux titularisations de suite et son premier but devrait renforcer sa place dans le groupe la saison prochaine.





Le PSV n'a pas tardé à le prolonger

Le PSV a rapidement sécurisé son avenir. La direction a prolongé son contrat jusqu'en juin 2030 cette saison, le club croit énormément en lui. Sa valeur marchande grimpe très vite. Selon Transfermarkt, le jeune belge est estimé à deux millions d’euros malgré son très jeune âge.

Le futur des Diables Rouges ?

Fernandez commence doucement à se faire un nom aux Pays-Bas. Cette éclosion tombe à pic pour les Diables Rouge, à l'affût de la moindre pépite capable de bousculer la hiérarchie. Le natif de Lier envoie un signal fort à ses compatriotes. En novembre, Fernandez avait disputé le Mondial U17 au Qatar avec la Belgique. Il avait marqué trois buts pendant la compétition.