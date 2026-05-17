Yannick Ferrera critique vivement l'arbitrage : "Je suis vraiment en colère"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Yannick Ferrera critique vivement l'arbitrage : "Je suis vraiment en colère"
Photo: © photonews
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Yannick Ferrera a vivement critiqué l'arbitrage après la défaite de Dender contre Lommel en finale aller des barrages pour le dernier billet pour la saison prochaine en Pro League (3-2).

Après avoir éliminé le RFC Liège et le Beerschot, Lommel a affronté Dender, lanterne rouge de D1A, en finale aller des barrages pour obtenir un ticket pour la D1A lors de l'exercice 2026-2027. La mission de Yannick Ferrera avec Dender est claire : maintenir le club en première division en remportant cette double confrontation.

Les choses sont mal embarquées pour l'entraîneur après la défaite de son équipe à Lommel ce dimanche. Dender a pourtant mené au score à deux reprises dans cette rencontre, mais repart avec une défaite après deux buts inscrits par Lommel en fin de match. Ralf Seuntjens (85e) et Zalán Vancsa (90+5e) ont permis aux Lommelois d'arracher un succès extrêmement important en vue du match retour.

Yannick Ferrera se montre très frustré

Au micro de DAZN, Yannick Ferrera a fait part de son énorme frustration à propos de l'arbitrage : "Ça change beaucoup de choses. Un coup franc au milieu de terrain ou dix mètres plus haut change beaucoup de choses."

"Ensuite, sur le dernier but, il y a un tir. Seuntjens est en position de hors-jeu et il gêne la vue de notre gardien. Il n’y a pas de coup de sifflet, le VAR n’intervient pas. Ensuite, ils marquent sur le deuxième ballon", a-t-il ajouté. "Je ne parlerai que de ces deux phases. Je ne parle jamais de l’arbitrage. Je suis une personne très gentille. Demandez-le à tous les arbitres. Je suis très poli. Je garde toujours le calme sur le banc."


Yannick Ferrera a ensuite fait le parallèle avec le titre manqué de peu la saison dernière avec le RWDM : "La saison dernière, j’ai perdu un titre à cause d’un seul homme. J’ai perdu un titre, de belles émotions, beaucoup d’argent, et mon travail quelques heures plus tard. Et aujourd’hui, cela recommence. Je suis vraiment en colère à cause de ça. Très, très en colère."

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