Réaction Hugo Siquet décisif contre l'Union : "Même à 100%, ça aurait été difficile de suivre pour eux"

Scott Crabbé depuis le Jan Breydelstadion
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Hugo Siquet décisif contre l'Union : "Même à 100%, ça aurait été difficile de suivre pour eux"
Photo: © photonews

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Le Club de Bruges a frappé un grand coup en infligeant un score de forfait à l'Union. Hugo Siquet en a été l'un des nombreux artisans, avec notamment un assist sur le deuxième but.

Tous les observateurs s'accordaient à le dire : s'il y avait un vainqueur aujourd'hui, il s'imposerait sans doute sur un but d'écart. Il y en aura finalement eu cinq. "On est très heureux de réaliser une performance comme ça à ce stade de la saison. C'est dans les matchs comme ça qu'on doit se montrer quand on s'appelle le Club de Bruges. On a répondu présent de la première à la dernière minute. Cinq buts marqués, la clean sheet, on peut être contents de nous", sourit Hugo Siquet à notre micro.

Une soirée mémorable : "Dès qu'on est arrivés, on a senti cette énergie du public. Ils n'ont pas arrêté de nous pousser, ça donne de l'énergie supplémentaire. On a directement mis la pression et concrétisé, on a su un peu plus défendre en deuxième mi-temps, avant de définitivement tuer le match à la fin".

Bruges en mode rouleau compresseur

La première mi-temps n'était pas sans rappeler celle du premier match des playoffs contre Anderlecht, elle aussi conclue sur un score de 3-0. Mais Bruges avait disparu de la circulation en seconde mi-temps, laissant les Mauves remonter jusqu'à 3-2, à la grande colère de Leko. Aujourd'hui, le Club a à nouveau joué un peu plus bas mais aura su enfoncer le clou : "On savait que les quinze minutes après la reprise allaient être super importantes, il fallait marquer ce quatrième but".

Hugo Siquet peut en témoigner, les pistons de l'Union, d'habitude si incisifs, n'avaient pas la même fraîcheur : "Certains joueurs de l'Union étaient peut-être fatigués, ce qui est normal après avoir joué il y a trois jours. Nous, on a préparé ce match comme un autre, on a eu plus de récupération, peut-être que ça a joué. Mais je pense que même en étant 100% frais, ça aurait été difficile de suivre dans une atmosphère comme celle-là".

Un assist en prime pour Siquet

L'ancien latéral du Standard en a profité pour distiller un bel assist à Joaquin Seys : "Je dédouble, je ne m'attends pas vraiment à ce que le ballon me parvienne, mais je continue à courir et la passe de Carlos (Forbs) file entre les jambes du défenseur. On sait que l'Union a de grands gabarits derrière, il fallait centrer fort au sol, c'est plus difficile à défendre pour eux. Nicolo coupe au premier et attire des Unionistes pour laisser le champ libre à Joaquin. C'est une belle action".

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La voie vers le titre est désormais grande ouverte pour Bruges : "Il ne faut absolument pas se relâcher, il faut tout faire pour être champion dès jeudi à Malines. Si on garde cette intensité, on est une équipe très difficile à battre, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, tout est dans nos mains".

Un total retournement de situation. Après le match aller, c'est l'Union qui avait quatre points d'avance. C'est à ce moment que Bruges a commencé à appuyer sur l'accélérateur, pour ne plus rien lâcher : "C'est très difficile d'aller jouer à l'Union, il n'y a qu'à regarder leur série d'invincibilité là-bas. C'était un match très différent. On a fait quelques ajustements sur le plan tactique, ça a fait la différence. Le coach s'est rendu compte que la manière avec laquelle nous avons joué là-bas n'était peut-être pas la bonne. Il a intelligemment changé certaines choses, ça s'est directement vu ici".

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