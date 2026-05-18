"Ma mère était très émue parce qu'on sait d'où on vient" : Diego Moreira réagit à sa sélection pour le Mondial

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Ma mère était très émue parce qu'on sait d'où on vient" : Diego Moreira réagit à sa sélection pour le Mondial
Photo: © photonews

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Diego Moreira disputera la Coupe du monde 2026 avec la Belgique cet été. Le Diable Rouge est évidemment ravi d'avoir été sélectionné par Rudi Garcia, comme il l'a expliqué à la presse dimanche soir.

La saison en club de Diego Moreira est officiellement terminée. Le joueur belge a parfaitement terminé sa saison en s'imposant avec Strasbourg sur le score de 5-4 après avoir été mené 1-4. Il a inscrit un but et été double passeur décisif, une bonne façon de fêter sa sélection pour le Mondial 2026.

Diego Moreira a partagé une vidéo sur Instagram où on peut l'apercevoir en train de réagir à sa sélection pour la Coupe du monde. "Des terrains de Liège à une Coupe du Monde avec la Belgique… Beaucoup de travail, des hauts, des bas, mais toujours le même rêve au fond de moi. Fier de cette étape, mais l’histoire ne fait que commencer", a-t-il écrit en description de sa publication qui cumule à ce jour deux millions de vues.

Dimanche, après le succès de Strasbourg face à Monaco, Diego Moreira s'est exprimé à la presse et notamment au micro d'ICI Alsace sur sa sélection avec la Belgique pour la Coupe du monde 2026.

Diego Moreira très content d'être dans le groupe de la Belgique pour le Mondial

Qu’est-ce que cette sélection représente pour le Liégeois ? "Pour moi, les mots manquent. C’est incroyable. Quand j’ai vu que j’étais repris, j’étais très heureux. Ma famille était très émue. Ma mère surtout parce qu'on sait d'où on vient elle et moi. Mon papa était aussi très content, mais ma mère était spécialement très émue. Ça représente beaucoup de jouer une Coupe du monde avec son pays à 21 ans."

Lire aussi… "Un mental d'acier" : Diego Moreira revient sur la remontée complètement folle de Strasbourg contre Monaco

"Je vais aller là-bas la tête libre. Je vais donner mon maximum, montrer au coach que je suis disponible et, s’il a besoin de moi, je répondrai présent", a-t-il conclu. La Coupe du monde démarrera le 15 juin prochain pour les Diables Rouges avec un match face à l'Égypte.

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