Le KRC Genk commence à douter ? La réaction de Nicky Hayen intrigue

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Le KRC Genk commence à douter ? La réaction de Nicky Hayen intrigue
Photo: © photonews

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Accroché 0-0 à Sclessin, Genk a laissé filer des points importants dans les Europe Play-offs. Nicky Hayen a retenu le positif après la rencontre.

Genk n'a pas réussi à confirmer face au Standard de Liège après sa victoire contre Westerlo. Les deux équipes se sont quittées sur un 0-0 à Sclessin.

"Nous étions satisfaits de la première mi-temps", a déclaré l'entraîneur genkois Nicky Hayen après la rencontre, d'après Sporza. "En seconde période, le Standard est revenu des vestiaires plus tranchant, mais après dix minutes, nous avons pu reprendre le contrôle."

Hayen est positif après ce point pris à Sclessin

Pour Hayen, ce point à Sclessin n'a rien de dramatique. "C'était un match qui allait d'un côté à l'autre et ça a coûté beaucoup d'énergie, mais sur base de la première mi-temps, nous méritons la victoire. Cela dit, au final, nous ne sommes pas mécontents de prendre un point."

"En première mi-temps, il y a eu un arrêt de Bates et un ballon sur le poteau, c'est dommage que ces occasions ne rentrent pas", poursuit Hayen, qui a évoqué les blessures dans ses rangs. Le coach de Genk a indiqué qu'Ibrahima Bangoura souffrait probablement d'une commotion cérébrale et que Noah Adedeji-Sternberg "a ressenti quelque chose aux ischios."

Malgré ce partage, Hayen retient le positif. L'essentiel était de ne pas perdre, car le Standard est dans le sillage de Genk. Au bout du compte, c'est Westerlo qui sort grand gagnant du week-end, puisque le club aurait pu revenir à un point des Limbourgeois (et des Rouches).

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"Nous voulions gagner, mais nous sommes contents de ne pas perdre et de rester en tête du classement. La semaine prochaine, Westerlo et le Standard s'affrontent, donc une équipe perdra des points. Nous devons absolument gagner, et on verra ensuite", conclut Hayen.

Il reste deux rendez-vous à Genk avant un éventuel match de barrage contre une équipe des Champions' Play-offs : mardi soir, l'Antwerp se déplacera à la Cegeka Arena, puis samedi, les "Schtroumpfs" iront défier OHL.

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