Plusieurs clubs étrangers s'intéressent à un joueur important d'Anderlecht

La saison d'Anderlecht est loin d'avoir été parfaite, mais certains joueurs ont marqué des points ces derniers mois. C'est notamment le cas de Nathan-Dylan Saliba.

Malgré un contrat qui se termine en juin 2029, Anderlecht est attentif à la situation de Nathan Saliba. Depuis le début de saison, le milieu de terrain enchaîne les minutes et s'est imposé progressivement dans l'effectif.

Avec 43 rencontres au compteur cette saison, Saliba fait partie des joueurs les plus utilisés par le club. Le milieu de terrain a accumulé 2926 minutes et s'est montré précieux avec cinq buts et deux passes décisives.

Un gros transfert pour Anderlecht ?

Arrivé durant l'été 2025 en provenance de Montréal, Saliba a pris de la valeur. Selon Transfermarkt, le milieu de terrain est estimé à six millions d'euros, de quoi représenter une belle opération pour Anderlecht.

🚨 Freiburg have Canadian international midfielder Nathan Saliba high on their list for the summer window.



One to watch very closely with clubs in Italy and England also interested, part of Canada squad at the World Cup next month. 🇨🇦 pic.twitter.com/hMDJ0JSAYh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2026

Du côté des Mauves, un départ n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Le club compte sur son milieu de 22 ans pour bâtir l'équipe.



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Il y a quelque temps, Saliba confiait qu'il pensait à la suite de sa carrière, sans vouloir se presser. D'ailleurs, le milieu de terrain s'attend à jouer à Anderlecht la saison prochaine.

Tout dépendra des clubs qui se manifesteront

Selon Fabrizio Romano, Fribourg s'est positionné sur le dossier. Des équipes de Premier League et d'Italie auraient le jeune joueur dans leur viseur, précise le spécialiste des transferts.

Le mois prochain, Saliba disputera la Coupe du monde avec le Canada à domicile, une belle occasion pour lui de se montrer davantage sur la scène internationale.