🎥 Le Bayern Munich n'y a vu que du feu : Vincent Kompany et ses joueurs piégés par le rival de la ville

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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🎥 Le Bayern Munich n'y a vu que du feu : Vincent Kompany et ses joueurs piégés par le rival de la ville
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Le Bayern a présenté son nouveau titre de champion devant une foule en fête à Munich. Mais des supporters du TSV 1860 Munich ont réussi à glisser une banderole...

Venus par milliers, les supporters du Bayern Munich s'étaient massés devant l'hôtel de ville pour célébrer le 35e titre de champion d'Allemagne de l'histoire du club. Tout sourire, Vincent Kompany a fièrement soulevé le titre depuis le balcon d'honneur.

Pourtant, un détail est venu pimenter les festivités. Une immense banderole était installée au niveau de la rue, visible par tous les supporters. En apparence, elle montrait le logo officiel du Bayern Munich. Mais en regardant de plus près, le texte avait été modifié avec une insulte très vulgaire en allemand : "FC Bauern Hurensöhne", ce qui se traduit en français par "paysans fils de pute".

Un piège du TSV 1860 Munich

Ce piège très osé a été préparé en cachette par les supporters du TSV 1860 Munich. C'est l'autre club de la ville et le rival historique du Bayern. Leurs fans ont réussi à se mélanger à la foule pour afficher ce message sans se faire prendre. Heureusement, cette blague n'a pas gâché l'ambiance et la fête a continué dans la bonne humeur.

Pas de finale de Ligue des champions

Malgré ce titre, les joueurs ont un regret dans le coin de la tête. Ils auraient adoré jouer la finale de la Ligue des champions cette saison. Malheureusement, le Paris Saint-Germain a été plus fort en demi-finale. Le club français a éliminé le Bayern de justesse avec un score total de 6 buts à 5 sur les deux matchs.

Lire aussi… 🎥 Très bon entraîneur, mais aussi gros ambianceur ? Vincent Kompany fait le show pendant la fête du Bayern

Un autre titre à remporter dans quelques jours

Heureusement, la saison du Bayern n'est pas terminée et un autre grand rendez-vous approche. Le samedi 23 mai, l'équipe jouera la finale de la Coupe d'Allemagne à Berlin face à Stuttgart. Après la Supercoupe et le championnat, les hommes de Kompany peuvent remporter un troisième trophée pour finir la saison en beauté.

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