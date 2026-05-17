"Je ne comprends pas avec sa cheville" : Hugo Vetlesen impressionné par Hans Vanaken

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Je ne comprends pas avec sa cheville" : Hugo Vetlesen impressionné par Hans Vanaken
Photo: © photonews

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Hugo Vetlesen s'est montré très fier et satisfait au micro de DAZN après la victoire du Club de Bruges face à l'Union Saint-Gilloise (5-0).

Le Club de Bruges s'est largement imposé contre l'Union Saint-Gilloise ce dimanche soir. Les Blauw en Zwart ont planté cinq buts et n'en ont encaissé aucun. Une victoire très importante dans la course au titre qui ravit évidemment Hugo Vetlesen. "Quel match ! L’ambiance ici… On a commencé dès la première seconde et je suis fier de l’équipe. Les supporters aussi, c’est merveilleux", entame-t-il.

"Le chambrage avec le 'Vamos a la playa' ? Oui, vraiment, c’est meilleur à la maison. Un bon sentiment. Il y a encore des matchs, mais on a déjà quatre points d'avance et ça, c’est vraiment bien. On ne les a pas laissés respirer. On a joué notre jeu et ça, c’est la chose la plus importante. On est partis très fort et après, vous avez vu quel match on a joué. Donc je suis vraiment fier de l’équipe et des supporters."

Hugo Vetlesen impressionné par Hans Vanaken

Le milieu de terrain a ensuite pris la parole sur son coéquipier Hans Vanaken, auteur d'un doublé : "Je ne comprends pas avec sa cheville, parce que sa cheville est grosse comme un ballon. Et pourtant, il joue, il marque un but, deux buts dans un match comme ça. Je ne comprends pas vraiment !"

Hugo Vetlesen a souvent été sur le banc cette saison mais il retrouve désormais une place de titulaire. Il en est évidemment très content : "Oui, j’attendais ma chance et j’essaie de la saisir quand elle arrive. Je dirais que ce n’était pas mal aujourd’hui. Mais oui, je suis là pour l’équipe."

Lire aussi… Mac Allister et Biondic tentent de relever la tête, les pistons tirent la langue : les notes de l'Union
Le Club de Bruges disputera encore deux rencontres en cette fin de saison. Les Blauw en Zwart affronteront d'abord Malines jeudi prochain et ensuite La Gantoise lors de la dernière journée dimanche. Le titre tend plus que jamais les mains aux Brugeois, qui se devront tout de même de ne pas se rater.

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