🎥 En plus de délivrer deux assists, Yannick Carrasco inscrit un superbe but en Arabie saoudite

Si son nom fait peu de bruit en Belgique ces dernières semaines, Yannick Carrasco est pourtant toujours bien actif. L'ailier a été triplement décisif avec Al-Shabab ce dimanche.

Al-Shabab affrontait Al-Ittihad pour le compte de la 33e journée de Saudi Pro League. L'équipe de Yannick Carrasco, 13e au classement, s'est imposée face au 5e en grande partie grâce au joueur belge. En effet, il s'est montré décisif sur chaque but de son équipe.

D'abord, Yannick Carrasco a délivré un superbe centre sur un coup franc côté gauche à la 54e minute de jeu, ce qui a permis à Ali Al-Bulaihi de reprendre le ballon de la tête et d'ouvrir le score pour Al-Shabab. Cinq minutes plus tard, l'attaquant belge a trouvé Haroune Camara aux abords de la surface de réparation, qui s'est avancé et a marqué d'une frappe croisée.

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⏰ 54’ AL SHABAB 1 x 0 AL ITTIHAD

⚽️ Al Bulayhi

🅰️ Carrasco



Carrasco cruza na medida para Al Bulayhi chegar cabeceando firme e abrir o placar! pic.twitter.com/4E48FPQeoq — Central do Arabão (@centraldoarabao) May 17, 2026

IN THE FIRST 15 MINUTES OF THE SECOND HALF, AL-SHABAB SCORED TWO GOALS… AND BOTH WERE ASSISTED BY CARRASCO ⚽️ pic.twitter.com/rx4FobsEmY — All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) May 17, 2026

Alors qu'Al-Ittihad a réduit l'écart à la 67e minute de jeu via Houssem Aouar, Yannick Carrasco a permis à son équipe de reprendre deux buts d'avance à trois minutes de la fin du temps réglementaire. L'ancien joueur de l'Atlético Madrid a planté une superbe frappe à ras de terre sur le côté droit du but défendu par Marcelo Grohe.





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⏰ 88’ AL SHABAB 3 x 1 AL ITTIHAD

⚽️ Carrasco

🅰️ Al Azaizah



FALTAVA O DELE!



Carrasco recebe na entrada da área, arrisca o chute e crava o terceiro do Shabab! pic.twitter.com/3JlkkxpJkV — Central do Arabão (@centraldoarabao) May 17, 2026

L'ex-Parisien Danilo Pereira a une nouvelle fois réduit l'écart dans le temps additionnel (90+9e). Ce but n'a cependant pas servi à grand-chose puisque Al-Shabab a validé son succès sur le score de 3-2.

Des statistiques impressionnantes

Yannick Carrasco est un pion essentiel d'Al-Shabab cette saison. Le natif d'Ixelles a disputé un total de 32 matchs avec l'équipe d'Arabie saoudite, a inscrit 20 buts et a délivré neuf assists. Cela ne suffit cependant pas au Belge pour figurer dans la liste de Rudi Garcia pour la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Il n'a d'ailleurs jamais été repris par le tacticien français, sa dernière apparition dans le groupe de la Belgique remontant à l'Euro 2024.