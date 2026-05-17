🎥 Diego Moreira buteur et double passeur décisif avec Strasbourg dans un match complètement fou contre l'AS Monaco

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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🎥 Diego Moreira buteur et double passeur décisif avec Strasbourg dans un match complètement fou contre l'AS Monaco
Photo: © photonews

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Diego Moreira a inscrit un but et délivré deux passes décisives ce dimanche lors de la dernière journée de Ligue 1. Le Belge a participé à la victoire complètement folle de son équipe contre l'AS Monaco.

Strasbourg et l'AS Monaco s'affrontaient pour le compte de la 34e et dernière journée du championnat français. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le spectacle a été au rendez-vous dans cette rencontre !

La rencontre s'est soldée sur un impressionnant 5-4. Alors que le score était de 1-4 en faveur des Monégasques, les Strasbourgeois sont parvenus à arracher une victoire.

Diego Moreira a d'abord réduit l'écart à la 57e minute de jeu (2-4). Le Diable Rouge a inscrit un but sur une contre-attaque alsacienne à deux contre un. Il est parti sur le côté droit avant de piquer dans l'axe et d'armer une frappe à l'entrée de la surface de réparation. Trois minutes plus tard, le joueur belge s'est à nouveau montré décisif, cette fois en délivrant un assist pour Sebastian Nanasi (3-4). Le Suédois a parfaitement été servi aux abords de la surface de réparation avant d'éliminer Denis Zakaria et d'inscrire une frappe croisée à ras de terre.

Strasbourg s'impose contre l'AS Monaco dans un match dingue

Sebastian Nanasi s'est ensuite offert un doublé à la 71e minute de jeu, permettant à son équipe de recoller au score (4-4). Strasbourg, mené de trois buts d'écart dans cette rencontre, est même finalement parvenu à prendre les devants grâce à Martial Godo à la 83e minute de jeu (5-4), qui s'est également offert un doublé sur une passe décisive du Diable Rouge.

Les Alsaciens ont offert un magnifique cadeau à leurs supporters pour terminer la saison. Ils se sont battus jusqu'au bout pour aller chercher un succès totalement mérité. Strasbourg termine sa saison en huitième position, tandis que l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli termine septième. L'avenir du coach belge est d'ailleurs incertain. Il pourrait prochainement être licencié, l'AS Monaco n'étant pas parvenu à se qualifier pour la Ligue des champions, ce qui était l'objectif.

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