Une blessure ? Voici pourquoi Thomas Meunier était absent du groupe du LOSC dimanche

Thomas Meunier était absent du groupe du LOSC qui a affronté Auxerre lors de la dernière journée de Ligue 1. Le Diable Rouge a ressenti une douleur à la cuisse.

C'est ce qu'a assuré son entraîneur Bruno Genesio en conférence de presse après la rencontre : "Il a ressenti une douleur à la cuisse après le match de Monaco. Les examens ont montré qu’il n’était pas à 100 % pour participer au match. On n’a pas pris de risque, ni pour le match, ni pour la suite." L'entraîneur français a remplacé le latéral droit belge par le jeune Ayyoub Bouaddi (18 ans).

Rien de grave pour le Diable Rouge Thomas Meunier

Thomas Meunier, accompagné par des proches à la fin du match, a assuré au média Le Petit Lillois qu'il n'y avait "rien de grave". Sa participation à la Coupe du monde 2026 n'est donc visiblement pas en danger. Il s'agissait simplement d'une mesure de précaution le concernant.

Sans le joueur belge, le LOSC s'est incliné face à Auxerre sur le score de 0-2. Mais heureusement pour les Lillois, l'OL s'est également incliné 0-4 contre Lens et ne passe donc pas devant Lille au classement. Les hommes de Bruno Genesio terminent la saison à la troisième place et participeront donc à la Ligue des champions la saison prochaine.

Matias Fernandez-Pardo et Nathan Ngoy étaient dans le onze de base du LOSC

Côté lillois, deux Diables Rouges étaient titulaires dans cette rencontre. Le néo-international belge Matias Fernandez-Pardo et Nathan Ngoy figuraient dans le onze de base. Pour rappel, ils ont tous deux été sélectionnés par Rudi Garcia pour disputer la Coupe du monde 2026, qui se déroulera cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada.



Le LOSC termine sa saison avec un total de 61 unités au compteur. Les Dogues se sont imposés à 18 reprises, ont partagé l'enjeu sept fois et se sont inclinés à neuf reprises cette saison.