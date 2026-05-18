Une blessure ? Voici pourquoi Thomas Meunier était absent du groupe du LOSC dimanche

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
Une blessure ? Voici pourquoi Thomas Meunier était absent du groupe du LOSC dimanche

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Thomas Meunier était absent du groupe du LOSC qui a affronté Auxerre lors de la dernière journée de Ligue 1. Le Diable Rouge a ressenti une douleur à la cuisse.

C'est ce qu'a assuré son entraîneur Bruno Genesio en conférence de presse après la rencontre : "Il a ressenti une douleur à la cuisse après le match de Monaco. Les examens ont montré qu’il n’était pas à 100 % pour participer au match. On n’a pas pris de risque, ni pour le match, ni pour la suite." L'entraîneur français a remplacé le latéral droit belge par le jeune Ayyoub Bouaddi (18 ans).

Rien de grave pour le Diable Rouge Thomas Meunier

Thomas Meunier, accompagné par des proches à la fin du match, a assuré au média Le Petit Lillois qu'il n'y avait "rien de grave". Sa participation à la Coupe du monde 2026 n'est donc visiblement pas en danger. Il s'agissait simplement d'une mesure de précaution le concernant.

Sans le joueur belge, le LOSC s'est incliné face à Auxerre sur le score de 0-2. Mais heureusement pour les Lillois, l'OL s'est également incliné 0-4 contre Lens et ne passe donc pas devant Lille au classement. Les hommes de Bruno Genesio terminent la saison à la troisième place et participeront donc à la Ligue des champions la saison prochaine.

Matias Fernandez-Pardo et Nathan Ngoy étaient dans le onze de base du LOSC

Côté lillois, deux Diables Rouges étaient titulaires dans cette rencontre. Le néo-international belge Matias Fernandez-Pardo et Nathan Ngoy figuraient dans le onze de base. Pour rappel, ils ont tous deux été sélectionnés par Rudi Garcia pour disputer la Coupe du monde 2026, qui se déroulera cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada.


Le LOSC termine sa saison avec un total de 61 unités au compteur. Les Dogues se sont imposés à 18 reprises, ont partagé l'enjeu sept fois et se sont inclinés à neuf reprises cette saison.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Auxerre
Lille OSC
Thomas Meunier

Plus de news

🎥 Un supporter blauw en zwart aperçu en train de faire des saluts nazis lors de Bruges-Union

🎥 Un supporter blauw en zwart aperçu en train de faire des saluts nazis lors de Bruges-Union

16:00
Matthieu Epolo disputera bien la Coupe du monde : voici la liste de la République démocratique du Congo

Matthieu Epolo disputera bien la Coupe du monde : voici la liste de la République démocratique du Congo

15:48
Pas le tournant attendu : comment le titre s'est joué...lors de la victoire de l'Union contre Bruges

Pas le tournant attendu : comment le titre s'est joué...lors de la victoire de l'Union contre Bruges

15:40
Un cadre du FC Barcelone forfait pour la Coupe du monde 2026 avec l'Espagne

Un cadre du FC Barcelone forfait pour la Coupe du monde 2026 avec l'Espagne

15:20
Casper Nielsen pourra jouer à Westerlo, Teuma et Fossey aussi : les nouvelles de l'infirmerie du Standard Interview

Casper Nielsen pourra jouer à Westerlo, Teuma et Fossey aussi : les nouvelles de l'infirmerie du Standard

14:40
Antoine Sibierski sur le banc d'Anderlecht : un choix logique ? Stijn Stijnen et Radja Nainggolan divisés

Antoine Sibierski sur le banc d'Anderlecht : un choix logique ? Stijn Stijnen et Radja Nainggolan divisés

14:00
1
"Il y a une remise en question à faire" : une saison ratée pour Sébastien Pocognoli avec l'AS Monaco ?

"Il y a une remise en question à faire" : une saison ratée pour Sébastien Pocognoli avec l'AS Monaco ?

13:30
1
"Au moment où il a armé sa frappe, on savait qu'il allait marquer" : Joaquin Seys encense Hans Vanaken

"Au moment où il a armé sa frappe, on savait qu'il allait marquer" : Joaquin Seys encense Hans Vanaken

13:00
Accord trouvé : José Mourinho va faire son retour au Real Madrid

Accord trouvé : José Mourinho va faire son retour au Real Madrid

12:30
Seuls cinq coachs assurés d'être encore là la saison prochaine ? Le point sur les changements à venir cet été

Seuls cinq coachs assurés d'être encore là la saison prochaine ? Le point sur les changements à venir cet été

12:00
Le Club de Bruges peut déjà être champion ce jeudi : voici les différents scénarios possibles

Le Club de Bruges peut déjà être champion ce jeudi : voici les différents scénarios possibles

11:30
Pourquoi Ayensa plutôt que Nkada contre Genk ? Le staff du Standard avait un plan clair

Pourquoi Ayensa plutôt que Nkada contre Genk ? Le staff du Standard avait un plan clair

10:40
"Rien n'est encore acquis" : Ivan Leko prudent malgré la victoire contre l'Union SG

"Rien n'est encore acquis" : Ivan Leko prudent malgré la victoire contre l'Union SG

11:00
"Ma mère était très émue parce qu'on sait d'où on vient" : Diego Moreira réagit à sa sélection pour le Mondial

"Ma mère était très émue parce qu'on sait d'où on vient" : Diego Moreira réagit à sa sélection pour le Mondial

10:00
Colin Coosemans reçoit un avertissement du parquet pour son comportement contre Gand... mais pas seulement

Colin Coosemans reçoit un avertissement du parquet pour son comportement contre Gand... mais pas seulement

10:20
2
"Un mental d'acier" : Diego Moreira revient sur la remontée complètement folle de Strasbourg contre Monaco

"Un mental d'acier" : Diego Moreira revient sur la remontée complètement folle de Strasbourg contre Monaco

09:30
Ivan Leko met les choses au clair : "Bart Verhaeghe ne met pas de couteau sous la gorge"

Ivan Leko met les choses au clair : "Bart Verhaeghe ne met pas de couteau sous la gorge"

09:00
"Pas concertés pour ça" : David Hubert amer après la plus lourde défaite de l'Union depuis son retour en D1A Réaction

"Pas concertés pour ça" : David Hubert amer après la plus lourde défaite de l'Union depuis son retour en D1A

08:30
2
"C'est le meilleur joueur avec lequel j'ai jamais joué" : Nicolò Tresoldi encense un coéquipier

"C'est le meilleur joueur avec lequel j'ai jamais joué" : Nicolò Tresoldi encense un coéquipier

08:00
Bruges savait très bien ce qu'il faisait : le pied de nez remarqué à l'Union durant les célébrations Réaction

Bruges savait très bien ce qu'il faisait : le pied de nez remarqué à l'Union durant les célébrations

07:20
2
🎥 En plus de délivrer deux assists, Yannick Carrasco inscrit un superbe but en Arabie saoudite

🎥 En plus de délivrer deux assists, Yannick Carrasco inscrit un superbe but en Arabie saoudite

07:40
OFFICIEL : Xabi Alonso a trouvé un nouveau défi en tant qu'entraîneur

OFFICIEL : Xabi Alonso a trouvé un nouveau défi en tant qu'entraîneur

07:00
🎥 Diego Moreira buteur et double passeur décisif avec Strasbourg dans un match complètement fou contre l'AS Monaco

🎥 Diego Moreira buteur et double passeur décisif avec Strasbourg dans un match complètement fou contre l'AS Monaco

23:02
1
Hugo Siquet décisif contre l'Union : "Même à 100%, ça aurait été difficile de suivre pour eux" Réaction

Hugo Siquet décisif contre l'Union : "Même à 100%, ça aurait été difficile de suivre pour eux"

22:45
"Je ne comprends pas avec sa cheville" : Hugo Vetlesen impressionné par Hans Vanaken

"Je ne comprends pas avec sa cheville" : Hugo Vetlesen impressionné par Hans Vanaken

22:30
4
Yannick Ferrera critique vivement l'arbitrage : "Je suis vraiment en colère"

Yannick Ferrera critique vivement l'arbitrage : "Je suis vraiment en colère"

22:00
Silence glacial au Lotto Park : le divorce est total entre Anderlecht et ses supporters

Silence glacial au Lotto Park : le divorce est total entre Anderlecht et ses supporters

21:45
1
Mac Allister et Biondic tentent de relever la tête, les pistons tirent la langue : les notes de l'Union Analyse

Mac Allister et Biondic tentent de relever la tête, les pistons tirent la langue : les notes de l'Union

21:15
L'Union forcée de s'incliner : "Nous avons joué contre la meilleure équipe de Belgique"

L'Union forcée de s'incliner : "Nous avons joué contre la meilleure équipe de Belgique"

21:30
18
Plusieurs clubs étrangers s'intéressent à un joueur important d'Anderlecht

Plusieurs clubs étrangers s'intéressent à un joueur important d'Anderlecht

21:00
Cinq buts, quatre points d'avance : Bruges enfonce l'Union dans la course au titre !

Cinq buts, quatre points d'avance : Bruges enfonce l'Union dans la course au titre !

20:31
🎥 Le but du titre ? Hans Vanaken nettoie la lucarne de l'Union Saint-Gilloise

🎥 Le but du titre ? Hans Vanaken nettoie la lucarne de l'Union Saint-Gilloise

20:00
3
La VAR aurait-elle dû intervenir ? Ross Sykes évite le carton rouge face au Club Bruges

La VAR aurait-elle dû intervenir ? Ross Sykes évite le carton rouge face au Club Bruges

19:30
2
🎥 Le Bayern Munich n'y a vu que du feu : Vincent Kompany et ses joueurs piégés par le rival de la ville

🎥 Le Bayern Munich n'y a vu que du feu : Vincent Kompany et ses joueurs piégés par le rival de la ville

19:05
Lommel s'offre un premier miracle contre Dender et rêve plus que jamais de la Pro League

Lommel s'offre un premier miracle contre Dender et rêve plus que jamais de la Pro League

18:35
Le KRC Genk commence à douter ? La réaction de Nicky Hayen intrigue

Le KRC Genk commence à douter ? La réaction de Nicky Hayen intrigue

18:04

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 34
Strasbourg Strasbourg 5-4 Monaco Monaco
Nice Nice 0-0 Metz Metz
Lille OSC Lille OSC 0-2 Auxerre Auxerre
Nantes Nantes Geannuleerd Toulouse Toulouse
Brest Brest 1-1 Angers Angers
Lorient Lorient 0-2 Le Havre Le Havre
Lyon Lyon 0-4 Lens Lens
Marseille Marseille 3-1 Rennes Rennes
Paris FC Paris FC 2-1 PSG PSG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved