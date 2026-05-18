Interview Casper Nielsen pourra jouer à Westerlo, Teuma et Fossey aussi : les nouvelles de l'infirmerie du Standard

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Casper Nielsen pourra jouer à Westerlo, Teuma et Fossey aussi : les nouvelles de l'infirmerie du Standard
Photo: © photonews

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Tous les joueurs du Standard, à l'exception de Josué Homawoo et Mohamed El Hankouri, ont bien digéré physiquement la rencontre face à Genk et sont prêts à enchaîner à Westerlo. Le temps de jeu de certains sera néanmoins calculé.

C'est moins de 48 heures après le partage contre le Racing Genk que Vincent Euvrard s'est présenté en conférence de presse pour évoquer le déplacement des Rouches à Westerlo, ce mardi soir dans le cadre de la neuvième journée des Europe Play-Offs.

Une rencontre avant laquelle le T1 a fait le point sur l'infirmerie. "Tout le monde a bien digéré le match contre Genk, même si on est encore dans une phase de récupération pour tout le monde. La journée d'hier était basée sur les soins et la récupération sans ballon. Aujourd'hui, on a fait une petite séance en matinée."

"Casper Nielsen a su faire la séance, il pourrait être apte à jouer un bout de match. Marlon Fossey a aussi bien digéré ses soixante minutes. On va voir à quel point il serait prêt à enchaîner trois matchs de suite, mais son temps de jeu sera calculé de manière à l'avoir avec nous pour les deux ou trois derniers matchs."

Nielsen et Teuma peuvent jouer, Bates va enchaîner

À l'exception des blessures de Mohamed El Hankouri et Josué Homawoo, tous les voyants sont donc au vert en bords de Meuse. "Tout va bien pour Hautekiet malgré son coup sur la tête reçu samedi. Teddy (Teuma) a également bien digéré sa montée au jeu."

Une légère inquiétude aurait pu se porter sur David Bates, qui enchaîne énormément de matchs depuis son retour de blessure mais qui n'a pas l'habitude d'en jouer trois en huit jours.

Lire aussi… Pourquoi Ayensa plutôt que Nkada contre Genk ? Le staff du Standard avait un plan clair

"On l'avait protégé en avril dans cette même configuration et il n'avait pas joué l'un des trois matchs, mais ici, il va enchaîner. Il était un peu raide, comme tout le monde, après le match, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir", a assuré Vincent Euvrard, qui pourra donc compter sur presque toutes ses forces vives au Kuipje.

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