Seuls cinq coachs assurés d'être encore là la saison prochaine ? Le point sur les changements à venir cet été

Scott Crabbé, journaliste football
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Seuls cinq coachs assurés d'être encore là la saison prochaine ? Le point sur les changements à venir cet été
Photo: © photonews

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Deux clubs ont déjà annoncé se mettre à la recherche d'un nouvel entraîneur cet été. D'autres ne devraient pas tarder : le baromètre des bancs de Pro League prévoit des prochaines semaines agitées.

C'est officiel : ces clubs vont changer d'entraîneur :

L'Antwerp : le Great Old l'a confirmé hier, Joseph Oosting ne sera pas là la saison prochaine, il ne sera même plus à la tête de l'équipe lors des deux derniers matchs. De quoi conclure un exercice placé sous le signe de l’instabilité du début à la fin. Quelles garanties la direction pourra-t-elle offrir à son successeur en termes de composition du noyau ou de sécurité quant à son job ? Il faudra se montrer très convaincant.

La RAAL : là aussi, une page va se tourner, beaucoup plus longue. Après neuf ans avec Frédéric Taquin, La Louvière se prépare à démarrer un nouveau cycle. Sous les ordres d'Edward Still ? L'ancien entraîneur de Charleroi se tient prêt dans les starting blocks.

Ils vont probablement changer d'entraîneur :

Anderlecht : Jérémy Taravel a indéniablement gagné des points grâce à sa loyauté vis-à-vis du groupe et à la sérénité amenée au départ de Besnik Hasi. Mais cette fin de saison était un vrai cadeau empoisonné et laissera des traces : Taravel a encore un peu plus les oreilles qui sifflent depuis son management décrié en finale de Coupe. De quoi placer Antoine Sibierski face à son premier choix fort.

Charleroi : Mario Kohnen ne l'a jamais caché, son intention est bel et bien de rester T1. La réaction de l'équipe lors des Europe Playoffs va en ce sens après dix matchs de rang sans victoire, laissant apercevoir un peu plus de pragmatisme qu'avec Hans Cornelis. Mais l'ombre de Karel Geraerts ne plane pas moins au-dessus du Mambourg pour la saison prochaine.

Ils pourraient changer d'entraîneur :

Zulte Waregem : Encore un intérimaire confirmé jusqu'en fin de saison dont le sort s'écrit avec un point d'interrogation. Steve Colpaert a permis à Zulte Waregem de retrouver le sourire avec un 19 sur 24. De quoi lui permettre d'entrer en compte dans le débat en vue de la saison prochaine. L'ancien latéral du Essevee serait ainsi dans une shortlist de trois entraîneurs envisagés par la direction, en compagnie de deux profils extérieurs.

Saint-Trond : cette fois, ce n'est pas la direction qui pourrait se poser des questions, mais l'entraîneur lui-même. Wouter Vrancken se sent pourtant comme un poisson dans l'eau à Saint-Trond, qu'il a emmené en Europe au moins jusqu'en janvier prochain grâce à cette historique troisième place. Mais l'intérêt pour lui est de plus en plus fort ces dernières semaines et pourrait le faire réfléchir. 

Cercle de Bruges : le maintien du Cercle a beau avoir été rapidement entendu, les Playdowns ont beau ne pas toujours être représentatifs de ce qu'un entraîneur sera en mesure de mettre en place la saison suivante, Lars Friis a fait énormément de bien aux Groen en Zwart. S'inscrivant dans la tradition du football hyperactif de l'équipe, il y a apporté le calme qui manquait. À revoir absolument. Seul motif d'interrogation ? L'entraîneur danois n'a signé que jusqu'au 30 juin.

Attention quand même :

Genk : Nicky Hayen sera attendu au tournant la saison prochaine, après avoir pu bénéficier d'une préparation complète. Mais après avoir manqué le top 6, ne pas terminer devant le Standard et Westerlo dans les Europe Playoffs ou perdre le barrage européen serait une fameuse pierre dans son jardin.

Gand : même topo pour Rik De Mil ; La Gantoise ne l'a pas débauché à Charleroi pour un projet à court terme. Mais manquer une nouvelle fois le football européen est inconcevable pour la direction. Et force est de constater que l'équipe n'a toujours pas gagné le moindre match depuis le début des Playoffs, ne marquant jamais plus d'un but.

Union : La défaite 5-0 à Bruges n'a évidemment pas mis David Hubert sur la sellette du jour au lendemain. Le placer dans cette colonne tient plutôt à la tradition unioniste dans les changements manégariaux estivaux. Hubert est bien placé pour le savoir après ses départs d'Anderlecht et de Louvain : le football peut aller très vite, dans un sens comme dans l'autre.

Aucune raison de changer :

Club de Bruges : en signant au Club, Ivan Leko a accepté de faire face à une sacrée pression. Si l'équipe n'est pas championne, la saison pourra être considérée comme ratée. Mais les Blauw en Zwart sont désormais en très bonne voie, avec des ajustements tactiques de son entraîneur à saluer.

Standard : Vincent Euvrard aura souvent fait grimacer les supporters, mais Marc Wilmots l'aura toujours publiquement soutenu, confirmant qu'il serait bien l'un de ceux sur qui le projet continuerait à s'appuyer la saison prochaine. Depuis, l'entraîneur des Rouches a rectifié le tir, notamment en attaque, pour permettre à l'équipe de rester dans le sillage de Genk jusqu'au bout.

Malines : il y a un an, la position de Fred Vanderbiest en tant que T1 était entourée de plusieurs points d'interrogation. La direction se félicite encore tous les jours de l'avoir conforté dans ses fonctions : l'ancien entraîneur d'Ostende a enfin emmené Malines dans le top 6, s'imposant comme une véritable figure paternelle auprès du groupe.

Westerlo : les Campinois ont longtemps déploré de ne pas récolter autant de points que le contenu de leurs matchs aurait dû leur rapporter. Et pourtant, Issame Charaï a emmené son équipe plus proche des Playoffs que du top 6. Rebelote dans les Europe Playoffs : à deux journées de la fin, Westerlo n'est qu'à un point de la première place.

Louvain : mission accomplie pour Felice Mazzù, qui a assuré le maintien d'OHL sans même devoir passer par les Playdowns, alors que son équipe partait de loin. Sa gestion du groupe fait l'unanimité à Den Dreef, de quoi lui valoir en toute logique de poursuivre dans la deuxième saison de son contrat.

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