Accord trouvé : José Mourinho va faire son retour au Real Madrid

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José Mourinho s'apprête à revenir au Real Madrid. Selon Fabrizio Romano, un accord verbal a été trouvé entre les différentes parties et le technicien portugais devrait signer un contrat de deux saisons. Son arrivée ne serait désormais plus qu'une question de temps.

Ces dernières semaines, de nombreuses rumeurs ont circulé autour de José Mourinho. L’actuel entraîneur de Benfica était annoncé avec insistance du côté du Real Madrid par plusieurs médias, et ce retour semble désormais presque bouclé.

Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano affirme en effet que José Mourinho va faire son retour au Real Madrid. Le technicien portugais avait déjà dirigé la Maison Blanche entre 2010 et 2013, avec un impressionnant bilan de 2,30 points pris par match en 178 rencontres.

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Selon Romano, les deux parties ont trouvé un accord verbal sur l’ensemble des conditions, et l’arrivée de "The Special One" serait désormais imminente. Le plan serait de signer un contrat de deux saisons.

José Mourinho devrait rejoindre Madrid après la rencontre entre le Real et l'Athletic Club, dernier match de championnat de la saison. Il succéderait à Álvaro Arbeloa, qui avait pris les commandes en janvier après le départ de Xabi Alonso.

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