Un cadre du FC Barcelone forfait pour la Coupe du monde 2026 avec l'Espagne

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Un cadre du FC Barcelone forfait pour la Coupe du monde 2026 avec l'Espagne
Photo: © photonews
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C'est un véritable coup dur pour l'Espagne, Fermín López manquera la Coupe du monde 2026. Le milieu de terrain s'est fracturé le cinquième métatarse du pied droit. Il va devoir subir une opération.

Le FC Barcelone affrontait le Betis dimanche soir pour le compte de la 37e journée de Liga. Les hommes de Hansi Flick se sont imposés sur le score de 3-1. Fermín López était titulaire pour disputer cette rencontre, mais a été contraint de céder sa place sur blessure à la mi-temps du match.

Le communiqué du FC Barcelone

Le Barça a publié un communiqué concernant le joueur espagnol ce lundi. "Le joueur de l'équipe première, Fermín López, a subi une fracture du cinquième métatarsien du pied droit lors du match contre le Betis. Il sera opéré", a écrit le club catalan.

Le sélectionneur Luis de la Fuente annoncera sa liste pour la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, lundi prochain. Fermín López n'y figurera donc malheureusement pas. Lors des rassemblements de novembre 2025 puis de mars, il avait été appelé par sa sélection.

Le joueur du FC Barcelone réalisait une très bonne saison avec son équipe. Il a pris part à un total de 48 matchs et s'est montré décisif à 30 reprises : 13 buts et 17 assists toutes compétitions confondues.

Lamine Yamal pourrait manquer le début de la Coupe du monde 2026 

Côté espagnol, l'incertitude demeure concernant un autre joueur important, Lamine Yamal. Le jeune talent de 18 ans devrait disputer la Coupe du monde, mais selon The Athletic, il devrait manquer le premier match et de sérieux doutes existeraient quant à sa participation au second. Le joueur souffre d'une déchirure musculaire.

L'Espagne figure dans le groupe H à la Coupe du monde 2026. Les Espagnols affronteront d'abord le Cap-Vert le 15 juin, ensuite l'Arabie saoudite le 21 et enfin l'Uruguay la nuit du 27 pour terminer la phase de groupes.

 
 

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