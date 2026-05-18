Le Club de Bruges peut déjà être champion ce jeudi : voici les différents scénarios possibles

Le Club de Bruges a lourdement écarté l'Union SG en s'imposant sur le score de 5-0 et se rapproche ainsi du titre. Les Blauw en Zwart peuvent déjà être sacrés champions jeudi contre Malines.

Le Club de Bruges a frappé très fort dimanche soir contre l'Union SG. Les Blauw en Zwart se sont imposés 5-0 face aux champions en titre. Après une mi-temps, le score était déjà de 3-0 et la rencontre semblait pliée. Pour les Bruxellois, il s'agit de la plus lourde défaite depuis leur retour en Pro League.

Grâce à ce résultat, le Club de Bruges prend quatre points d'avance en tête du classement. Après cette rencontre, les chances de voir les Brugeois décrocher le titre sont devenues énormes. Et cela pourrait même arriver très rapidement.

Le Club de Bruges peut déjà décrocher le titre jeudi

Ce jeudi, lors de l'avant-dernière journée, les Blauw en Zwart pourraient déjà sortir le champagne. Le Club de Bruges affrontera alors Malines et sera assuré du titre en cas de victoire. Un partage suffira si l'Union ne gagne pas contre La Gantoise. Si les Bruxellois s'inclinent face aux Buffalos, même une défaite du Club de Bruges suffira pour être sacré champion.

Mais si cela ne se concrétise pas jeudi, une nouvelle chance se présentera le week-end. L'ampleur de cette opportunité dépendra évidemment des résultats de jeudi, si le Club de Bruges n'est pas encore champion. L'actuel leader affrontera alors La Gantoise, tandis que l'Union défiera Anderlecht.



Pour résumer :

Si le Club de Bruges gagne contre Malines, il sera champion



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Si le Club de Bruges fait match nul, il sera champion si l’Union SG ne gagne pas contre La Gantoise

Si le Club de Bruges perd, il sera champion uniquement si l’Union SG perd également contre La Gantoise